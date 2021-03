Erhebliche Mängel in der Bausubstanz weist der Schweinberger Kindergarten St. Josef auf – insbesondere die im Nebenbau befindliche Wohnung ist dringend sanierungsbedürftig. Aus diesem Grund hatte die Kirchengemeinde um einen Besprechungstermin mit der Gemeindeverwaltung gebeten, berichtete Kämmerer Bernd Schretzmann am Montag bei der Gemeinderatssitzung in der Erftalhalle. Der Vorsitzende des

...