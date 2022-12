Kinderchor soll wieder aktiv werden

Hardheim. Rund 200 Schüler in neun Klassen werden derzeit an der Musikschule Hardheim unterrichtet: Das ergab die Mitgliederversammlung, die am Donnerstag im Sitzungssaal des Rathauses stattfand. Im Verlauf des Abends wurde zudem Bürgermeister Stefan Grimm zum Vorsitzenden des Vereins gewählt.

Nach kurzer Begrüßung durch die 2. Vorsitzende Melanie Anton trug Schriftführerin Edith Kuschel den Jahresbericht der erkrankten Schulleiterin Bärbel Mitsch vor. Gegenwärtig erlernen fast 200 Schüler ein Instrument; die Musikalische Früherziehung wird von 52 Kindern besucht.

Neue Lehrkraft

Die nächsten Ziele bestehen in der Wiederbelebung des Kinderchors „Singstrolche“ und in der Wiederaufnahme von Cello-Unterricht. Nach dem Weggang der bisherigen Lehrkraft konnte mit Simone Werner eine neue Querflöten-Lehrerin gefunden werden. Das sei nicht einfach gewesen, was auch an den vergleichsweise niedrigen Honorarsätzen liege: „Die Honorarstellen verkommen zu Parkplätzen für besser bezahlte Stellen andernorts“, hieß es. Für 2023 werden zwei größere Veranstaltungen angestrebt, darunter ein Lehrerkonzert.

In ihrem Schriftführerbericht präsentierte Edith Kuschel den Verlauf der Schülerzahlen über die Jahre und listete die einzelnen Klassen auf: Gut besucht werden aktuell vor allem die Musikalische Früherziehung sowie Klavier- und Gitarrenstunden.

Mit 14 Honorarkräften sei das Lehrerkollegium ordentlich bestückt, doch werde eine Lehrkraft für den Blechbläserbereich gesucht, die Fachlehrerin und stellvertretende Schulleiterin Sonja Arlt war erst im November verabschiedet worden.

Mit dem Hinweis auf die ansprechenden Konzerte im ausklingenden Jahr schloss dann die Rückschau.

Über die Finanzlage informierte Kassier Torsten Englert; die Kassenprüfung von Holger Dörr und Tanja Reinhard hatte keine Beanstandungen. Die Entlastung nahm Marc Reinhart vor; reine Formsache war die Wahl des Vorsitzenden: Einstimmig wurde Hardheims neuer Bürgermeister Stefan Grimm zum Vorsitzenden des 1975 gegründeten Vereins gewählt.

Grimm bezeichnete es als wichtige Aufgabe, der Musikschule „wieder frischen Wind einzuhauchen“: Es gelte, Gutbewährtes zu erhalten und manches Neue dort einzuführen, wo es Sinn mache.

Abgerundet wurde der Abend durch eine lebhafte Diskussion. Hier erging die Anregung, ein Kindermusical aufzuführen, gern auch unter Beteiligung lokaler Musikvereine und des Gesangvereins „Liederkranz“. Lob und Dank galt schließlich Lehrer Josef Backi: Mit großem Engagement vertritt er zur Zeit die erkrankte Bärbel Mitsch. ad