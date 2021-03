Mit „Flucht und Vertreibung“ überschrieben ist eine neue FN-Serie. Sie befasst sich mit der Ankunft der ersten Vertriebenen in der Folge des Zweiten Weltkriegs, die sich 2021 zum 75. Mal jährt.

Hardheim. Die Ankunft in der neuen Heimat steht im Mittelpunkt von Teil 5 dieser FN-Serie:

Auf dem letzten Teilstück vor der Grenze rissen die Deutschen die verhassten weißen Armbinden mit der Aufschrift „N“ für (Nemci – Deutscher) herunter und verließen zwar mit Tränen, aber mit einem erleichternden Gefühl der Befreiung, das Land ihrer Vorfahren.

Ab Furth im Walde ging es nach wenigen Tagen durch das zerstörte Deutschland zum Lager in der Teufelsklinge in Seckach. In den dortigen Baracken, die ursprünglich für Arbeiter der NS-Organisation Todt errichtet wurden, in der Folge dann Kriegsgefangene als Zwangsarbeiter für das Seckacher Gipswerk beherbergt hatten, fanden die Vertriebenen einige Tage der Ruhe und Geborgenheit, soweit eine gewisse Intimsphäre überhaupt möglich war. Die Kinder hatten es da am leichtesten, denn sie fanden Gleichaltrige zum Spielen und zur Erkundung der Umwelt. Die Erwachsenen schauten dagegen mit banger Sorge, was nun kommen werde.

Nach Tagen – manchmal wurden es auch einige Wochen – der Registrierung, der Aufnahme von Erlebnisprotokollen und der Beschaffung der notwendigen Personaldokumente wurden die Familien mit Lastwagen in die verschiedenen Ortschaften und Städte des Landkreises gefahren. Verschiedentlich hatten die Bürgermeister kleinerer Gemeinden auch einen Transport mit Pferdefuhrwerken selbst organisiert.

Schon rechtzeitig hatte der Landrat im April 1946 dringend dazu aufgerufen, mit den Vorbereitungen zu beginnen und vor allem die Gemeinschaftsverpflegung zu organisieren, denn mit dem Eintreffen des ersten Transports könne jederzeit gerechnet werden und er kündigte eine Vorlaufzeit für die Aufnahmegemeinden von höchstens einigen Stunden an. An einem zentralen Punkt (in Bretzingen war das vor dem Rathaus neben der Kirche, in Erfeld in der Dorfmitte am Gasthaus „zum Ritter“) fanden die ersten Kontakte mit den Einheimischen statt. Die Ortsbewohner, die vom Bürgermeisteramt zu Aufnahme von Vertriebenen verpflichtet waren, taxierten (ähnlich wie bei einer Versteigerung) die Neuankömmlinge.

Dieses „Aussuchen“ prangerte der Landrat in seinem Rundschreiben an die Gemeinden an und bat um Rücksichtnahme auf die traumatischen Erlebnisse der Ankömmlinge. Sie Einheimischen suchten sich nämlich bevorzugt Familien mit einem Mann heraus, denn man brauchte willige und vor allem kostenlose Arbeiter auf den landwirtschaftlichen Höfen, die im Erftal ohnehin wenig Ackerland besaßen. Zwar gab es behördlicherseits eine Auflistung der verpflichtend zu zahlenden Löhne, aber die einheimischen Landwirte wollten oder konnten diese Löhne nicht bezahlen.

Frauen mit kleinen Kindern waren da nur „nutzlose“ Esser, denn die Einheimischen hatten nicht nur Wohnräume zur Verfügung zu stellen, sondern mussten in den Dörfern den Neuankömmlingen auch Verpflegung am gemeinsamen Tisch reichen. In der Regel wurde das aber so geregelt, dass zuerst die Vertriebenen ihre Mahlzeit bekamen, danach kamen die Einheimischen und die wurden natürlich besser und üppiger verköstigt.

Gemeinschaftsküchen

Weil die Verpflegung der Vertriebenen durch die Aufnahmefamilien nicht einheitlich und insbesondere nicht ausreichend war, wurden Gemeinschaftsküchen in Hardheim in der Schulküche des 1926 erbauten Schulhauses und in Bretzingen im katholischen Kindergarten (heute steht dort der Neubau des Gasthauses „zum Roß“) eingerichtet.

Laut einer Abrechnung wurden in Hardheim im April 1946 insgesamt 252 Personen mit 6928 Mahlzeiten versorgt, was 2010,78 Reichsmark kostete. Im Mai des gleichen Jahres wurden bereits 430 Menschen mit 9460 Mahlzeiten verköstigt, die 2140 Reichsmark kosteten.

Die Behörden beschlagnahmten teilweise Obst auf den Bäumen, welche den Neuankömmlingen zugeführt werden sollten. Aber auch bei der Einlagerung der Produkte gab es Probleme, weil Obst, Gemüse und Kartoffel in den ohnehin beengten Wohnräumen gelagert werden mussten.

Immer wieder musste sich der Landrat mittels Appelle an die einheimische Bevölkerung richten, mehr christliche Nächstenliebe walten zu lassen. Nachdem für die meisten Vertriebenenfamilien inzwischen Kochstellen beschafft werden konnten, sah die Gemeinde Hardheim im Frühjahr 1947 das Ende der Gemeinschaftsküche gekommen (Fortsetzung folgt).