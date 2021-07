Kinder gehen zum Tisch des Herrn

Hardheim/Höpfingen. Folgende Kinder gehen am Samstag, 11. September, in St. Ägidius Höpfingen und am Sonntag, 12. September, in St. Alban Hardheim unter dem Motto „In Gottes Hand geborgen“ zur Erstkommunion:

Höpfingen: Hedda Dargatz; Julius König; Adrian Dirion; Marie Miko; Katharina Dopar; Allesandra Page; Lena Dörr; Mia Rathmann; Max Engel; Alexander-Joel Sauer; Leya Farrenkopf; Eliza Stadtmüller; Noah Heuser; Ylvie Weidner; Gabriela Kqiraj.

Hardheim: Simon Baumann; Benjamin Hofer; Damiano Binkis; Luis Kuhn; Lucie Brand; Marie Leinberger; Luca Dörr, Benjamin Meisel; Clara Frank; Theresa Pogorzelski; Selina Gehrig; Maike Schmidt; Fernando Greulich; Marcel Schwabauer; Elias Gutruf; Marie Schweitzer; Victoria Göth; Alexandra Seib; Marek Hauck; Jan-Niklas Ulbrich; Lea Heck; Elisa Weihbrecht; Luzia Heck Lucy Stancl.