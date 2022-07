Hardheim. Die Firma Schoofs verzichtet nun doch auf die geplanten Kurzzeitparplätze auf dem Bürgermeister-Kurt-Schmider-Platz in Hardheim. Dies teilte der Investor in einem Schreiben Bürgermeister Volker Rohm und dem Gemeinderat mit. Schoofs will nun einen "Plan B" verfolgen. Gegen diese geplanten Parkplätze hatte es zuletzt Proteste der Bürger und eine Unterschriftenaktion gegeben.

