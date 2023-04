Kastellsiedlung aus Legosteinen

Obernburg. ,,Baustelle Römerstadt“ ist das Thema einer spannenden Mitmach-Ausstellung, die das Römermuseum Obernburg vom 9. April bis zum 29. Mai präsentiert. 100 000 Lego-Steine sollen von den Besuchern zu Elementen einer römischen Kastellsiedlung zusammengefügt werden. Die in der Schweiz konzipierte Sonderausstellung ist in der Römerstadt Obernburg erstmals in Deutschland zu bespielen.

Ein Kastell, eine Lagervorstadt, eine Therme und ein Gräberfeld sind die vier zentralen Siedlungselemente einer römischen Militärsiedlung, die aus einer Vielzahl von Lego-Steinen errichtet werden soll. Bei dem Vorhaben hilft, dass die Bauprojekte aus 373 Einzelmodulen zusammengesetzt sind. Besucher erhalten eine Grundplatte mit 16 mal 16 Knöpfen, eine Kiste mit Bausteinen und eine Anleitung. Wenn viele Hände mitbauen, ist die Römerstadt bald fertig.

Stein für Stein entsteht eine römische Siedlung, wie sie auch in Obernburg zu finden ist – ein umwehrtes Kastell, ein Lagerdorf mit Wohnhäusern und Werkstätten, eine Therme mit Wasserleitung und eine Ausfallstraße mit Gräberfeld. Tore, Wehrmauern, Kommandatur und Mannschaftsunterkünfte, Lazarett und Getreidespeicher bilden das Kastell. Streifenhäuser und Villen, Töpferein und Schmieden gliedern die davorliegende Lagervorstadt.

Alltag nachempfunden

Die dortige Therme speist ein Aquädukt. Außerhalb der Lagervorstadt führt eine Durchgangsstraße an einem mit Tempeln und Grabmalen bestückten Gräberfeld über eine Flussbrücke in Felder und Wiesen. - Detailreich und originell ist mit vielgestaltigen Lego-Steinen der Alltag der Römerzeit nachempfunden.

„Baustelle Römerstadt“ ist eine Mitmach-Ausstellung für Lego-Fans in jedem Lebensalter. Module zum Mit-Bauen sind in verschiedenen Schwierigkeitsgraden vorhanden. Der als Workshop und Training für die Sonderausstellung begonnene Bau des Lego-Colosseums mit 9000 Teilen war bereits erfolgreich. Rund 300 Besucher bastelten den römischen Prachtbau an drei Sonntagnachmittagen zusammen.

Die Ausstellung wird am Ostersonntag, 9. April, um 14 Uhr mit einem Sektempfang eröffnet. Für Kinder wartet am Eintritt eine kleine Überraschung. Der Förderkreis Mainlimes-Museum bietet im Museums-Café gegen Spenden Kaffee und Kuchen. Eintritt ins Museum wird erhoben.

Die Bauzeit je Lego-Modul beträgt etwa eine halbe Stunde. Arbeitsplätze mit Bauanleitungen stehen zur Verfügung. Service und Betreuung beim Bauen werden angeboten. Die Ausstellung wurde eingerichtet von der Swiss Lego Users Group „www.swisslug.ch). Sie ist inspiriert vom Legionslager Vindonissa, Kanton Aargau. In Deutschland wird die Ausstellung betreut vom eduLUG (www.edulug.de).

Öffnungszeiten für Einzelbesucher während der Sonderausstellung Dienstag bis Sonntag und Feiertage 14 bis 17 Uhr. Eintritt für Besuchergruppen ab zwölf Personen nur mit Führung und Baubetreuung. Führung und Baubetreuung in den Kernzeiten von 9 bis 10.30 Uhr und 10.30 bis 12 Uhr.

Für Besuchergruppen und Schulklassen ist aufgrund der begrenzten Plätze und des vorhandenen Publikumsinteresses frühzeitige Buchung wichtig .