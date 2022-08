Gerichtstetten. Was Kartoffeln mit Pilzen verbindet und wie sich die beiden Gewächse gegenseitig bereichern können, erfuhren am Dienstag die Teilnehmer der Genusstour „Kartoffel trifft Pilze“. Der Fachdienst Landwirtschaft des Landratsamts hatte ein interessantes Programm zusammengestellt, das Wissenswertes, Informatives und Kurzweiliges wirkungsvoll auf einen Nenner brachte.

Dreh- und Angelpunkt des Nachmittags war der Hof Heilig in Gerichtstetten. Dort begrüßte Eva-Maria Kötter seitens des Fachdiensts die zahlreichen Gäste, um an die Wichtigkeit des „Erzeuger-Verbraucher-Dialogs im Neckar-Odenwald-Kreis“ und der regionalen Versorgung zu erinnern.

Vor allem im Sinne der Nachhaltigkeit sei der bewusste regionale Genuss immer wieder ein Erlebnis für sich und jeden Blick über den Tellerrand wert – nicht nur im übertragenen Sinne.

Dann übernahmen Mathias Heilig und Jenny Damico: Sie zeigten am Beispiel des eigenen Hofs die Bedeutung regenerativer Landwirtschaft auf: „Man gibt dem Boden das zurück, was ihm zuvor entzogen worden war“, schilderten sie am Beispiel, dass das Substrat der Pilze in den Acker eingebracht wird.

Das wurde den Teilnehmern vor Ort gezeigt: Im Dreieck zwischen Gerichtstetten, Buch und Neidelsbach bewirtschaften die beiden ein Feld, auf dem sieben Sorten Kartoffeln „Ackersegen“, „Granola“, „Selma“, „Marabel“, „Adretta“, „Odenwälder Braue“ und „Quarta“ angebaut werden. Dort muss der „Erdapfel“ auch mit Schädlingen und Angriffen zurecht kommen: „Pflanzen sind wie Menschen – sie können erkranken, aber auch wieder gesund werden, wenn man ihnen dabei hilft“, betonte Jenny Damico.

Effektive Mikroorganismen setzen natürliche Prozesse in Bewegung mit dem Ziel, dass die Pflanzen „von allein wieder in Tritt kommen“. Dafür müsse aber auch die Basis stimmen: Der Boden dürfe weder zu trocken noch zu hart sein. Um ihn aufzulockern, seien die Sommermonate ideal: Die dann brüchigere Erde reiße schneller ein und sei leichter zu lösen. Auf der anderen Seite bedeuten große Hitzewellen auch für Kartoffeln Probleme, die mit den Auswirkungen von Käfer- oder Blattlausbefall oder Krankheiten vergleichbar seien. Beim Selbstversuch konnten die Besucher eigenhändig Kartoffeln ernten – ein großer Spaß nicht nur für Jüngsten.

Nach der Rückkehr auf den Hof stellte Arno Kubach seine Edelpilzzucht vor. Der Sindolsheimer baut seit 1992 spezielle Pilzsorten – darunter Champignons, Schopftintlinge und Rötelritterlinge – an und hegt diese seit Kurzem in den früheren Schweinestallungen. Die Fläche werde in absehbarer Zeit ergänzt, um effizienter arbeiten zu können, so Kudach. Mit viel Fachwissen und sichtbarer Begeisterung für die Pilzwelt führte er die Gäste in Kleingruppen durch seine Zucht.

Krönender Abschluss war eine Verköstigung, bei der verschiedene Pilzsorten geschmacklich dazu passenden Kartoffelsorten gegenüber gestellt wurden. Mit profundem Fachwissen erläuterte man den Gästen die jeweilige Zusammensetzung der Menüs, ehe Eva-Maria Kötter für den spannenden Nachmittag dankte.

Eine weitere Gruppe durchlief am Mittwoch die selbe Führung. ad