„Karschdäider Weihnachtsmarkt“ erneut abgesagt

Gerichtstetten. „Schweren Herzens müssen wir unseren Karschdäider Weihnachtsmarkt dieses Jahr erneut absagen“, heißt es in einer Mitteilung des Bürgervereins, welche die Fränkischen Nachrichten am Dienstag erreicht hat, und weiter: „Diese Entscheidung war keine leichte. Nach Abwägung der von uns durchzuführenden Maßnahmen – wie der Zutrittskontrolle oder gar digitalen Erfassung der Gäste – zeigte sich aber, dass der Karschdäider Weihnachtsmarkt in seiner traditionellen Form dieses Jahr leider nicht durchführbar ist.“ Das Team des Bürgervereins sei aber optimistisch, „dass im nächsten Jahr alles wieder seinen gewohnten Gang geht und wir uns auf dem Karschdäider Weihnachtsmarkt 2022 bei einem Glühwein oder einem anderen leckeren Schmankerl sehen können.“ Bild: Bürgerverein Gerichtstetten

