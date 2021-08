„Karschdäider Kartoffelfest“ abgesagt

Gerichtstetten. Wie im vergangenen Jahr hat sich der Bürgerverein Gerichtstetten auch 2021 dazu entschlossen, das „Karschdäider Kartoffelfest“, welches am 4. und 5. September stattfinden sollte, abzusagen. „Mit Blick auf die aktuelle Lage in der Corona-Pandemie gibt es keine Alternative zu dieser Entscheidung“, heißt es in einer Mitteilung der Verantwortlichen, und weiter: „Die vorgeschriebenen Mindestabstände, die für Festbänke und -tische einzuhalten wären, sind schwer umsetzbar. Zudem würde die Aufnahme der Kontaktdaten der Besucher eine zu hohe Auflage darstellen.“ Gerade die Ungezwungenheit habe das „Karschdäider Kartoffelfest“ (Bild aus „alten Zeiten) bisher ausgemacht. „Dies ist mit Corona Auflagen nicht möglich.“ Ein kleines „Trostpflaster“: Der Termin für das nächste Jahr steht schon fest: Am 3. und 4. September 2022 soll das „Karschdäider Kartoffelfest“ im Keltendorf wieder lebendig werden. Bild: Bürgerverein

