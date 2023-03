Karl Schretzmann ist neuer Vorsitzender

Gerichtstetten. Ein Wechsel in der Vereinsführung, die Erweiterung des Vorstandest sowie ein ausführlicher Rückblick auf das vergangene Jahr, prägten die Generalversammlung des Bürgervereins Gerichtstetten. Hierzu begrüßte Vorsitzender Wolfgang Walzenbach zahlreiche Mitglieder und nutzte gleich zu Beginn die Gelegenheit, allen für ihre Mithilfe zu danken.

Über die Aktivitäten des aus 63 Mitgliedern bestehenden Vereins berichtet danach Schriftführerin Kristin Mader.

Obwohl sich der Vorstand nur fünfmal im Berichtszeitraum traf, fanden wieder zahlreiche Einsätze statt. Am Blumenhang wurde die Abstützung erneuert und die untere Mauer durch Holzverkleidung und Gabionen verschönert. Im „Keltendorf“ wurde eine große feste Bühne für die Feste gebaut und der Dorfplatz, wie der untere Teil am Blumenhang, mit den von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Blumen, neu eingepflanzt. Zur Freude aller konnten nach der langen Coronapause auch wieder das Kartoffelfest und der Weihnachtsmarkt stattfinden.

Kassierer Bernd Schretzmann ging in Verbindung mit seinem Einblick auf die Finanzen ebenfalls noch einmal auf verschiedene Vereinsaktivitäten ein. Er bedankte sich im Namen des Vorstands bei Doris Kaufmann und ihrem Team für die Pflege der Blumen und bei Karl Schretzmann für die Koordinierung und tatkräftige Mithilfe bei den verschiedenen Arbeitseinsätzen. Ebenso bei Josef Seitz, der stets zur Mithilfe bereit ist und bei allen Helfern, die zahlreiche Stunden investiert haben, damit sowohl das Kartoffelfest als auch der Weihnachtsmarkt wieder zu einem Besuchermagnet werden konnten.

Dank richtete er ebenso an die Spender, die den Verein immer wieder finanziell unterstützen. Die Kassenprüfer Klaus Schulz und Lothar Fischer bescheinigten Bernd Schretzmann eine solide und korrekte Kassenführung.

Eine Satzungsänderung wurde beim nächsten Tagesordnungspunkt beschlossen. Für zukünftige Projekte und Aufgaben soll sich der Vorstand vergrößern. Daher wurde die mögliche Zahl der Beisitzer vonzehn auf zwölf Personen erhöht. Zudem will man versuchen, auch jüngere Mitglieder für die Arbeit zu begeistern. Dem Antrag auf Entlastung durch Roland Fischer wurde einstimmig entsprochen.

Vor den Neuwahlen gab der Vorsitzende Wolfgang Walzenbach bekannt, dass er aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt zurücktreten möchte. Als neuer Vorsitzender konnte Karl Schretzmann und Doris Kaufmann als dessen Stellvertreterin gewonnen werden. Bernd Schretzmann wurde als Kassierer und Kristin Mader als Schriftführerin wiedergewählt.

Die Posten der Beisitzer werden von Katja Kaufmann, Wolfgang Walzenbach, Josef Seitz, Günter Müller, Günter Ullrich, Gerhard Heilig, Harald Schmieg, Stefan Hock und Jürgen Schretzmann besetzt.

Unter Punkt „Verschiedenes, Wünsche und Anträge“, ging es um zukünftige Projekte, einen Erste-Hilfe-Kurs für die Bevölkerung und die anstehenden Feste.

Am Ende der Versammlung bedankte sich der neue Vorsitzende Karl Schretzmann im Namen des Vorstandes bei Wolfgang Walzenbach, der seit der Gründung des Vereins in 2015 das Amt des Vorsitzenden innehatte und darüber hinaus an zehlreichen Arbeitseinsätzen und Veranstaltungen tatkräftig mitgewirkt hat. Als Zeichen des Dankes überreichte er ihm unter anderem ein Fotobuch, mit Bildern der vergangenen acht Jahre. we