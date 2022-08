Jungleser beeindruckten

Hardheim. Wiederbelebt wurde kurz vor den Sommerferien die Tradition der Vorlesewettbewerbe am Walter-Hohmann-Schulverbund: Den passenden Rahmen schufen die erst vor Kurzem eingeweihten neuen Räumlichkeiten der Gemeindebibliothek.

Auftakt war am Freitag der Wettbewerb der zweiten Klassen. Das Prinzip hatte sich nicht geändert: Jeweils zwei Minuten lang hatten die Jungleser aus einem bereits bekannten Text und aus einem noch unbekannten Text vorzulesen. Für die Zweitklässler hatte Büchereileiterin Beate König zunächst „Bibliothek wirkt Wunder“ ausgewählt. Die Kinder hatten hierfür im Vorfeld bereits Zeit gehabt, denn Text beliebig oft zu lesen und selbst ein Gefühl für die ausgesuchten Passagen zu entwickeln. Im Anschluss galt die Aufmerksamkeit dem „Fremdtext“: Hier wurde das Buch „Der kleine Drache Kokosnuss“ eingesetzt. Bei diesem weitestgehend unbekannten Text lag der Maßstab dann entsprechend hoch. Auch wenn jedes Kind die Jury auf seine Weise zu überzeugen vermochte, musste ein Schulsieger ermittelt werden: Den ersten Platz erreichte Laura Horn vor Elias Dörr und Mila Schöne; auf den weiteren Plätzen landeten Julius Müller, Marie Gehrig und Isa Grimm. Sie freuten sich über kleine Preise und ein Lob von Lehrerin Gudrun Tutzer: „Es ist sehr mutig und ganz toll, vor so vielen Kindern zu lesen!“, betonte sie.

Am Dienstag waren die Viertklässler an der Reihe. Auch hier waren jeweils drei Minuten lang einstudierte Texte vorzutragen, deren Spektrum von „Spirit Animals“ bis zu „Pippi Langstrumpf“ reichte. Den Fremdtext hatte Elke Stoy aus der Buchreihe „Das magische Baumhaus“ ausgewählt. Wieder legten die Kinder gutes Gespür für Texte und Worte an den Tag, ehe die Klassenlehrerinnen Elke Stoy und Caroline Stephan die schwierige Aufgabe hatten, einen Sieger zu küren.

Buchgutscheine gewannen Annemarie (1. Platz), Theresa (2. Platz) und Dimitri (3. Platz), weiterhin nahmen Victoria, Lucy und Max teil. Jeder erhielt zusätzlich eine Urkunde und ein Lob. ad