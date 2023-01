Jürgen Erbacher: „Ich empfinde meine Arbeit als ein großes Privileg“

Seit 18 Jahren berichtet der gebürtige Hardheimer Jürgen Erbacher immer wieder live für das ZDF von Großereignissen aus dem Vatikan – zuletzt von der Beerdigung des emeritierten Papstes Benedikt XVI. In seinem Büro in Mainz, wo er die meiste Zeit verbringt, bekommen ihn die FN für ein Interview ans Telefon. Dort spricht er über diese besondere Zeit in Rom, die aktuelle Entwicklung der

...