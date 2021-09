Jubiläumsfest soll im nächsten Jahr nachgeholt werden

Gerichtstetten. Einen Rückblick auf ein relativ „ruhiges“ Jahr machte der Sportverein Gerichtstetten bei seiner Generalversammlung in der vergangenen. Corona-bedingt war sowohl im sportlichen Bereich als beim gesellschaftlichen Vereinsleben vieles anders als gewohnt. Selbst bei der Generalversammlung betrat man mit einer Versammlung im Freien, und in dessen Folge mit kurzen Berichten, zwangsweise neue Wege.

Vorsitzender Willibald Heilig begrüßte zu Beginn alle Anwesenden, unter ihnen die Ehrenmitglieder Ursula Wohlfarth-Hauck, Rolf Seitz, Kurt Eckert und Ortsvorsteher Wolfgang Walzenbach. Nach dem Totengedenken Heilig einen Blick auf die außerordentlichen Tätigkeiten. So wurde das Vereinsheim gestrichen, wofür er seinen besonderen Dank an Bernd Schretzmann richtete. Weniger erfreulich war hingegen der Diebstahl des Rasenmähers. Ein Aufruf zu Spenden und die Mithilfe der Volksbank Franken war jedoch von Erfolg gekrönt und ein neuer Rasenmäher wurde angeschaffen.

Schriftführerin Kerstin Müller-Wohlgemuth fasste die eingeschränkten Aktivitäten des vergangenen Jahres zusammen und verwies auf die Spartenberichte, die vorgelegt wurden und eingesehen werden konnten.

Kassierer Bernd Schretzmann schaffte es geschickt, seine umfassende Kassenführung in einem kurzen Bericht zusammenzufassen. Die Kassenprüfer Fred Fischer und Günter Ullrich bescheinigten Bernd Schretzmann ein korrekte und solide Kassenführung.

Dem Antrag auf Entlastung des Kassierers und des Vorstands durch Ortsvorsteher Walzenbach wurde einstimmig entsprochen. Im Namen der Gemeinde- und Ortschaftsverwaltung sowie Bürgermeister Rohm überbrachte er Grüße und sprach Dank für die geleistete Arbeit aus.

Die Wahlen erbrachten folgendes Ergebnis: Willibald Heilig und Martina Seitz bleiben (neben Heidrun Fischer) in den kommenden zwei Jahren weiterhin im Amt als Vorsitzende. Ebenfalls zwei Jahre werden Jutta Schretzmann, Wolfgang Seitz, Sven Feiler und Stefan Hock als Beisitzer dem Vorstand beratend zur Seite stehen. Kassenprüfer für die nächsten zwei Jahre bleiben ebenso Fred Fischer und Günter Ullrich. Noch auf der Suche ist Willibald Heilig nach einem Vertreter für ihn als Beisitzer im „SG“-Gremium, dem Sprachrohr zwischen Mannschaft und dem Vorstand.

Inwieweit man in diesem Jahr noch die traditionelle Besenwoche und Kerwe durchführen kann, ist derzeit noch unklar und wird rechtzeitig bekannt gegeben. Das ursprünglich für Juni 2021 geplante Jubiläumsfest ist nunmehr für das kommende Jahr in Planung. Beim Punkt „Wünsche und Nachfragen“ ging es um die Sporthallenbelegung, Terminkoordinierung, Gehälter für Trainer und große Pfosten für das Ballnetz, bevor Heilig die Versammlung beendete. we