Jubelpaar ist im Erftal längst heimisch geworden

Hardheim. „Hardheim ist unsere zweite Heimat“: Stefanija und Jure Landeka sind im Erftal ohne Frage „angekommen“. Gut verwurzelt und inmitten ihres großen Freundeskreises feiern die beiden gebürtigen Kroaten am heutigen Donnerstag das Fest der Goldenen Hochzeit.

Kennen gelernt haben sie sich jedoch nicht in ihrem Geburtsland, sondern im fränkischen Odenwald. Der 1947 geborene Jure Landeka war 1968 nach Hardheim gekommen, seine vier Jahre jüngere Frau kam 1970 nach Walldürn. Gefunkt hat es genau in der Mitte: „Wir haben uns beim Kegeln im Höpfinger Café Schmitt getroffen“, erklärt Stefanija Landeka lachend. Geheiratet wurde schließlich am 23. Dezember 1971 in Kroatien. In den Folgejahren wurden dem Jubelpaar die Söhne Mario und Davor geschenkt.

Gymnastikstunden besucht

Beruflich und privat war die Familie rasch in ihrer Wahlheimat angekommen: Während Jure Landeka die meiste Zeit beim Hardheimer Unternehmen Bermayer arbeitete – kurz unterbrochen durch eine Tätigkeit bei der Firma Störzer-Bau in Höpfingen – wirkte seine Frau anfänglich bei der Walldürner Firma Braun und später in der Hardheimer Druckerei des unvergessenen Herbert Maring. In ihrer Freizeit besuchte sie stets gern die Gymnastikstunden des TV Hardheim.

Reisen ist eine Leidenschaft

Und dann sind da noch zahlreiche Freunde und Bekannte: „Wir haben einen großen Bekanntenkreis und gehören zu einer sehr netten Reisegruppe, mit der wir schon viele interessante Länder besichtigt haben“, freut sich das Jubelpaar, das neben Reisen auch Fitness, Wandern, gute Musik und gesellige Zusammenkünfte zu seinen Hobbys zählt. „Eine frohe Runde ist das Beste, was man haben kann“, lacht Jure Landeka. Besonders stolz sind Stefanija und Jure Landeka auf ihre beiden Söhne mit den Schwiegertöchtern sowie den drei Enkelchen Emilia, Antonia und Benjamin. „Wir sind sehr dankbar für die Familie, die unser großes Glück ist!“, erklären sie. Den Gratulationen zur Goldenen Hochzeit schließen sich die Fränkischen Nachrichten mit besten Wünschen an. ad

