JRK Höpfingen vertritt Landesverband in Berlin

Höpfingen. Berlin ist eine Reise wert – erst recht zu einem erfreulichen Anlass: Nachdem die Höpfinger JRK-Gruppe sich bei den Landeswettbewerben im Sommer qualifizieren konnte, darf sie am kommenden Wochenende den Landesverband Baden-Württemberg beim 16. JRK-Bundeswettbewerb (Stufe III) in Berlin verbringen – als einer von 19 Teilnehmern.

„Bei diesen Wettbewerben kann der Nachwuchs seine Fähigkeiten und sein Wissen unter Beweis stellen, aber auch Gemeinschaft erleben und Kontakte zu anderen JRK-Gruppen knüpfen. „Wichtig ist auch die Bildungsarbeit im Sinne des Präventionsgedankens: Nur wer im Bilde ist, kann Schlimmeres verhindern!“, erläutert Ehrenvorsitzender Norbert Kuhn, der die zwischen 14 und 17 Jahre jungen Jugendrotkreuzler, Vorsitzenden Jens Eiermann und den stellvertretenden Vorsitzendem Helmut Häfner, 21 Höpfinger DRK-Aktiven und den Eltern nach Berlin begleiten wird.

Gruppenleiter sind Michaela Greß und Beatrix Hilpert. Die Stufe III reicht dabei von 17 bis 27 Jahren: „Da ein Mitglied bereits 18 Jahre alt ist, rutschten wir in die höhere Wertungsklasse und stellen in dieser die jüngste Gruppe“, betont Kuhn.

Dort werden verschiedene Aufgabenbereiche altersgerecht umgesetzt: So werden die Kenntnisse in Erster Hilfe abgefragt, während andererseits musisch-kulturelle Darbietungsformen im Vordergrund des Wettbewerbs stehen. Die Vorfreude wächst stetig: „Schon der Landessieg in Tauberbischofsheim war eine starke Überraschung. Jetzt sind wir sehr stolz darauf, den DRK-Landesverband Baden-Württemberg in Berlin zu vertreten und hoffen natürlich auf einen weiteren Erfolg, den wir dann am Sonntag nach der Rückreise gleich ausgiebig feiern würden!“, lässt Norbert Kuhn wissen. Natürlich aber wird der Aufenthalt in der Hauptstadt mit einem attraktiven Rahmenprogramm verbunden.