Josef Eck als Bezirksvorsitzender im Amt bestätigt

Hardheim. Josef Eck als Vorsitzender des OWK-Bezirks 7 und der OWK-Ortsgruppen im Neckar-Odenwald-Kreis und im Kreis Miltenberg freute sich in seinem Jahresrückblick, dass gemeinsame Wanderungen seit Juni wieder möglich sind. Die Frühjahrstagung des Bezirks 7 musste ausfallen, die Herbsttagung hingegen durfte abgehalten werden.

Bei der Wahl zum Bezirksvorsitzenden wurde Josef Eck bestätigt. Da es keinen Bewerber für das Amt des Stellvertreters gibt, blieb dieser Posten offen.

Der Bezirksvorsitzende hofft, dass Wander- und Jugendpläne für das Jahr 2022 erstellt werden können – oder bereits bestehen. Er erinnerte an die Einladung der OWK-Ortsgruppe Bruchsal zum Besuch des Odenwälder Wandertages am Sonntag, 3. Juli 2022, und äußerte die Hoffnung, dass dieser nun im dritten Anlauf 2022 durchgeführt werden kann. Wie schon in den Vorjahren geplant, wollen die Ortsgruppen des Bezirks 7 mit Bussen nach Bruchsal fahren. Nachdem sich die Ortsgruppen Miltenberg und Großheubach dafür schon entschieden haben, bat der Bezirksvorsitzende die anderen Ortsgruppen darum, möglichst zeitnah ihre Beteiligung an einer Busfahrt mitzuteilen.

Wie weiter zu erfahren war, hat sich einiges in Sachen „Wandern“ getan. So wurde zum Thema „Wanderer vs. Mountainbiker“ von der Odenwald-Tourismus GmbH und dem Projektbüro „Futour“ ein Kommunikationsprojekt „trailfairness“ entwickelt.

Vom Bayerischen Umweltministerium wurden zudem Vollzugshinweise zum Naturschutzgesetz herausgegeben. Dort wird das Thema „geeignete Wege für Fahrradfahrer“ präzisiert. Vor diesem Hintergrund wird derzeit im Fichtelgebirge ein Kommunikationskonzept entwickelt, über das der Bezirksvorsitzende die Ortsgruppen des OWK gern informiert.

Interessant für Ortsgruppen und Wanderer: Ein etwa 6000 Kilometer langer, quer durch Europa führender „Weg der Zisterzienser“ soll entstehen. Dieser wird mit einem Teilstück von Kloster Maulbronn bis zum Kloster Bronnbach auch durch die Wanderregion des Odenwaldklubs führen. Die genaue Wegführung ist allerdings noch nicht abschließend festgelegt.

„Römerpfade“

Im Gegensatz dazu ist in diversen badischen Kommunen die Markierung für die neuen Rundwanderwege – sogenannte „Römerpfade“ – bereits fertiggestellt.

Die Zertifizierung der Wege durch den Deutschen Wanderverband soll im ersten Quartal 2022 erfolgen, so dass dann im April 2022 Eröffnungsveranstaltungen vorgenommen werden können.

Es wird bei Walldürn die „Marsrunde“ mit 5,5 Kilometer Länge geben, in Buchen den „Herkulespfad“ mit 14,1 Kilometern, in Osterburken den „Merkurpfad“ mit 9,3 Kilometern, in Limbach die „Minervatour“ mit acht Kilometern sowie weitere Römerpfade in Mosbach und Elztal. In Beuchen wird es zudem einen neuen, vom Odenwaldklub zertifizierten Rundwanderweg „B 9 Brunnen- und Quellenweg“ geben. Auch für diesen ist die Eröffnungsfeier der Stadt Amorbach im kommenden Jahr vorgesehen. Diese neuen Rundwanderwege werden auch den Ortsgruppen des Odenwaldklubs zur Nutzung empfohlen.

Für das Projekt „Zielwegweiser“ im bayerischen Odenwald wurde eine Projekträger-Gesellschaft gegründet. Die gesamte Konzeption wurde an den Odenwaldklub vergeben. Hierfür kommt Arbeit auf den OWK zu. Die Wegweiser sollen bis Ende 2022 aufgestellt sein.

Die nächste Bezirkstagung plant der Bezirksvorsitzende am 5. März 2022 und sieht Hardheim als Veranstaltungsort vor.

Statistik zur Wegearbeit

Schließlich werden die Ortsgruppen an die Abgabe der alljährlich benötigten Jahresstatistiken an den Bezirksvorsitzenden bis zum 31. Dezember erinnert. Dieser wies in Verbindung damit auch darauf hin, dass es in diesem Jahr eine eigene Statistik zur Wegearbeit gibt. Der Bezirksvorsitzende erhofft sich für die Ortsgruppen und deren Wanderer für 2022 deutlich mehr Normalisierung und ein Ende der Corona-Pandemie und dankte allen für die Mitwirkung bei den gemeinsamen Themen im zu Ende gehenden Jahr. Z