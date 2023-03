Joachim Egenberger feiert seinen 75. Geburtstag

Hardheim. Er ist als begeisterter Fastnachter ein Gesicht der FG „Hordemer Wölf“ und dem TV Hardheim mindestens genauso stark verbunden, Träger der Hardheimer Bürgermedaille in Bronze, der Landesehrennadel Baden-Württembergs sowie des Ehrenordens in Gold mit Brillanten des Bunds Deutscher Karneval – und feiert am heutigen Donnerstag seinen 75. Geburtstag: Die Rede ist von Joachim Egenberger aus Hardheim.

Er ist ein echter „Ur-Hordemer“: Geboren am 30. März 1948 in der Erftalmetropole als Sohn von Polizeimeister Alois Egenberger und dessen Frau Hedwig (geborene Käflein), wuchs er mit seinen jüngeren Brüdern Ralf und Christian sowie Schwester Jutta in Hardheim auf – zunächst im „Hofacker“, später in der Roten Au.

Nach der Mittleren Reife absolvierte er ab 1965 eine Ausbildung bei der damaligen Verbandssparkasse Hardheim-Külsheim, die 1972 in der Sparkasse Tauberfranken aufging. Seinem Arbeitgeber blieb Joachim Egenberger bis zum Ruhestand treu: Nach Stationen im Außendienst sowie als Kundenberater übernahm er 1973 zunächst die Höpfinger Zweigstelle, wechselte 1980 in die legendäre Hardheimer „Erfapark-Filiale“ und 1991 wieder nach Höpfingen.

Nette Begegnungen

Als Sparkassen-Fachwirt leitete er die Zweigstelle bis zum Ruhestand 2008 – eine Zeit, an die er sich gern erinnert: „Im Vordergrund stand oft auch das Menschliche – ich kenne noch heute viele Kunden und freue mich über jede nette Begegnung!“, erklärt der stets freundliche und gesellige Jubilar, der in seiner Freizeit gern Akkordeon und Gitarre spielt, aber auch als Hobbykoch den Kochlöffel schwingt und beim Angeln entspannt. „Das Hochseeangeln in Norwegen und Island bleibt in besonderer Erinnerung!“, schildert er.

Ehrenpräsident der „Wölf“

Eine besondere Rolle in seinem Leben spielt seit eh und je die FG „Hordemer Wölf“, deren Ehrenpräsident er ist: Über seine Eltern kam er schon als Kind mit der Narretei in Kontakt – keine Frage, dass er bereits als Jugendlicher auf der Bühne stand. Gern erinnert sich Joachim Egenberger an seinen ersten Auftritt: „Mit meinen Brüdern bildete ich 1966 die ‘Egenberger Brothers’ – das waren Zeiten“, schildert er lachend. Unvergessen ist er ebenfalls als Elferrat, als lustiger Musikant und Entertainer mit Sepp Hans, Rudi Malcher und Willibald Mohr sowie als Büttenredner und Mitorganisator der „Italienischen Nächte“.

Akzente gesetzt

Und auch im Vorstand der FG setzte er tiefgreifende Akzente: Zum Einen als Präsident von 1986 bis 2003, zum Anderen als Vorsitzender von 1990 bis 1999. „Mein Leben ist die FG!“, resümiert der fröhliche „Fünfundsiebziger“ erfreut – in der Tat lässt er sich bis heute nicht zweimal bitten, wird er um einen Rat oder Mithilfe gefragt. Erst in diesem Jahr wirkte er zum Beispiel mit einer launigen Schlagershow bei der Gerichtstettener Sitzung mit: „Das Publikum hat voll mitgemacht“, freut er sich.

Drei Mal Teil des Ritterpaars

Da verwundert es keinen, dass er zwischen 1970 und 1972 dreimal Teil des Ritterpaars war – er ist ein Fastnachter durch und durch. Ebenso engagiert ist Joachim Egenberger im sportlichen Bereich: Bereits als Jugendlicher spielte er Fußball und später Tennis, war im TC Hardheim 1960 und im TV Hardheim von Stund’ an aktiv – zum Beispiel als Sportwart auf dem Tennisplatz sowie als Kassier (1972 bis 1977) und Vorsitzender (2008 bis 2012) des TVH.

Starker Zusammenhalt

„Mehr als 16 Jahre lang spielte ich zudem Fußball und trainierte zeitweilig die 1. Mannschaften in Hardheim und Höpfingen“, schildert Egenberger und schwärmt noch heute von „starkem Zusammenhalt und Mords-Gaudi“.

Auch im Club für Drachenflugsport brachte er sich jahrelang ein.

Seinen Ehrentag verbringt Joachim Egenberger im Kreise der Familie, zu der neben Ehefrau Irma und den Töchtern Stefanie und Carolin auch sein kleines Enkelchen gehört.

Am Samstag steht eine größere Feier in geselliger Runde an: Sicher gratulieren ihm auch zahlreiche Freunde und Weggefährten – ebenso wie die Fränkischen Nachrichten, die sich mit besten Glück- und Segenswünschen zum 75. Geburtstag anreihen. ad