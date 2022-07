Jeder Beitrag vermochte auf seine Art zu überzeugen

Hardheim. Musik für jeden Geschmack bot das Sommerkonzert der Musikschule Hardheim: Zahlreiche Zuhörer hatten sich in der Erftalhalle eingefunden, um der Fülle durchaus ansprechender Darbietungen zu lauschen. Moderiert wurde der Nachmittag auf schwungvolle Weise von Musikschulleiterin Bärbel Mitsch.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eröffnet wurde das Konzert von der Musikalischen Früherziehung, die unter Leitung von Tanja Ederer-Gärtner das launige „Pandabärenlied“ aufführte. Gleich drei Stücke brachten die Vielseitigkeit der Querflöte zu Gehör: Zunächst erfreute Romy Eisenhauer mit dem „Deutschen Tanz“, ehe Helena Pogorzelski musikalisch gesehen die „Papierblüte“ erblühen ließ; das Instrumentalduo mit Antonia Nied und Romy Eisenhauer spielte „Hey Pippi Langstrumpf“. Alle stammen aus der Klasse Gabriel Webers.

Nicht nur die Flötengruppe überzeugte beim Sommerkonzert der Musikschule Hardheim in der Erftalhalle. © Adrian Brosch

Mit Leichtigkeit und Gefühl präsentierte das Bläserensemble mit Lina Haberkorn, Nora Kujus, Ida Galm, Katharina Reinhard, Clara Frank, Brigitte Reinhard, Merlin Wörner und Maxi Schler den „Titanic“-Welthit „My Heart Will Go On“. Unter der Leitung von Sonja Arlt erwies sich das Ensemble als ein Höhepunkt des Konzerts. Aus der Klasse Sonja Freitags wiederum erfreute Antonia Schaible (Querflöte und Gesang), die von ihrer Lehrerin am Klavier begleitet wurde: Ihr Beitrag nannte sich schlicht „Happy End“ - ein sehr tiefsinniges und zugleich optimistisches Argument dafür, auch einmal bewusst auf den Text eines Liedes zu achten.

Mehr zum Thema Städtische Musikschule Musiknachwuchs zeigte sein Können Mehr erfahren Sommerkonzert Wertheimer Musikschüler brillierten Mehr erfahren

Weiter ging es mit dem fröhlichen Kinderlied „Ich kenne einen Cowboy“, das die kleinen Musikerinnen Marie Gehrig und Anne Ballweg an der Blockflöte dargeboten haben – am Klavier begleitet von ihrer Lehrerin Sonja Arlt. Mit echtem „Hokuspokus“ wartete im Anschluss das kleine, bestens eingespielte Blockflötenensemble auf, ehe Melisa Galben (Klasse: Sonja Arlt) „Vorhang auf“ spielte. Von den Bläsern ging es nun an die Tasten: Am Klavier nahm Celina Ebert (Klasse: Bärbel Mitsch) Platz, um die Gäste mit der Hymne „Ich fühl wie du“ aus Peter Maffays Musical „Tabaluga“ zu unterhalten – ein ausgesprochen stilvoller Beitrag.

Gefühlsbetont

Dem stand Mark Grobowoj (Klasse: Nelli Schmidt) in nichts nach: Mit gefühlsbetontem Strich über die Klaviatur brachte er eine galante „Melody“ zu Gehör. Auch Jennifer Quindt wusste am Klavier zu überzeugen: Die Schülerin Nelli Schmidts präsentierte – verstärkt von ihrer Lehrerin an einem weiteren Klavier – einen ansprechenden Beitrag namens „Anthem“. Abgerundet wurde das Piano-Intermezzo von Lisa Farrenkopf aus der Klasse Bärbel Mitschs: Sie präsentierte gekonnt das Stück „Una mattina“ aus dem Film „Intouchables“.

Dass die Musikschule Hardheim auch gesanglich einige starke Stimmen hervorbringt, bewies zunächst Claudia Pogorzelski: Am Klavier begleitet durch ihre Lehrerin Sonja Freitag, interpretierte sie nach der ambitionierten Ballade „Sieben Stunden“ den bekannten Popsong „Afterglow“ des jungen Engländers Ed Sheeran.

Starke Stimme

Als schlichtweg hervorragend erwiesen sich die Beiträge von Sven Dargatz: Mit starker Stimme und bemerkenswertem Feingefühl stimmte er „Hello“ von Lionel Richie und „Have I Told You Lately“ von Rod Stewart an – zwei großartige Titel, denen er auf großartige Weise viel Leben einhauchte. Keine Frage: Er brachte nicht nur die ideale Stimmlage hierfür mit, sondern auch die passende Ausstrahlung. So erschien es als logisch, dass langanhaltender Beifall den Nachmittag beschloss – jeder Beitrag vermochte auf seine Weise zu überzeugen.