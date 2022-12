Jannik Reinhard holt Königsscheibe

Gerichtstetten. Die Ehrung der Vereinsmeister und des Schützenkönigs bildeten den Höhepunkt der traditionellen Jahresabschlussfeier, zu der die Kyffhäuser-Kameradschaft Gerichtstetten ihre Mitglieder am Samstag in den „Ochsen“ eingeladen hatte.

In gemütlicher Runde hieß Vorsitzender Bruno Müller die zahlreichen Mitglieder sowie Ortsvorsteher Wolfgang Walzenbach willkommen. Nach zwei Jahres „Coronapause“ kehrt so langsam wieder Normalität beim Schießbetrieb ein, so der Vorsitzende. All seinen Vorstandsmitgliedern und Helfern sprach er seinen Dank aus.

Grüße von Bürgermeister Stefan Grimm und Ortschaftsverwaltung überbrachte Ortsvorsteher Wolfgang Walzenbach. Für ihre vorbildliche Vereinsarbeit und der damit verbundenen Bereicherung des kulturellen Lebens von Gerichtstetten, sprach er den Kyffhäuser Kameraden seinen Dank aus.

Ruhige Hand bewiesen

Nach dem gemeinsamen Essen wurde es noch einmal spannend, als Vorsitzender Bruno Müller, in Vertretung der verhinderten Schießwarte Lothar Fischer und Rolf Kaufmann, zur Ehrung der Vereinsmeister 2023 überleitete. Zahlreiche Mitglieder nahmen an diesem internen Schießwettbewerb teil und stellten beeindruckend ihr zielsicheres Auge und eine ruhige Hand unter Beweis.

Bei der internen Vereinsmeisterschaft wurden die besten Schützen bei den Junioren, in der Schützenklasse und der Seniorenklasse ermittelt. Bei den Junioren nahmen zwei Schützen teil. Hier belegte Jannik Reinhard Platz Eins vor Jona Schretzmann. In der Schützenklasse, für Schützen bis zum 50 Lebensjahr, belegte Markus Herberich mit 216 von 300 möglichen Ringen den 3. Platz hinter Daniel Seitz mit 218 Ringen. Vereinsmeister wurde Michael Hock mit 235 Ringen.

In der Seniorenklasse belegte Werner Deißler mit 234 Ringen den dritten Platz hinter Bruno Müller mit 248 Ringen auf Platz Zwei. Vereinsmeister 2023 wurde mit 274 Ringen Doris Kauf-mann, die bei der Ehrung leider nicht dabei sein konnte.

Die Königsscheibe ging, wie schon im Vorjahr, an Jannik Reinhard. we