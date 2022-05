Jan Schmitt neuer Vorsitzender

Waldstetten. Ein Generationswechsel ergab sich bei der AG Freizeitsport Waldstetten, deren Generalversammlung am Samstag in der Turnhalle stattfand: Nach 16 Jahren wechselte der bisherige Vorsitzende Andreas Schäfer als Beisitzer in die „zweite Reihe“, während die Gruppe nunmehr von Jan Schmitt geleitet wird.

Rückblick auf Corona-Jahre

Nach kurzer Begrüßung und Totengedenken blickte Andreas Schäfer auf die – von Corona gekennzeichneten – Jahre 2020 und 2021 zurück. „Diese Jahre waren nicht unsere aktivsten, da keine größeren Veranstaltungen und nur sehr eingeschränkt Übungsstunden stattfanden“, betonte er.

Auf der anderen Seite könne man stolz auf die Vielzahl junger und motivierter Vorstandsmitglieder sein: „Es ist nicht mehr selbstverständlich, sich in einem Verein zu engagieren“, hob Schäfer hervor und bezog auch die Übungsleiter in seinen Dank mit ein.

Durch den guten Zusammenhalt baue man das Wir-Gefühl weiter aus und freue sich umso mehr auf die Zukunft.

Kompakt war der Bericht von Schriftführer Sebastian Außem, der auf den Ausfall vieler Events, fünf Vorstandssitzungen und derzeit 82 Mitglieder verwies.

Die Berichte der Übungsleiter eröffnete Robin Wollenschläger, der die Aktivitäten der im Schnitt von sechs Personen besuchten Jugendgruppe schilderte. Sie bietet jeden Donnerstag „Bewegung, Begeisterung und Spaß am Sport“.

Die Mittwochsgruppe unter Eugen Wollenschläger absolvierte zwar zahlreiche Radtouren mit guter Beteiligung, musste jedoch coronabedingt mehrfach ihre Übungsstunden unterbrechen.

Das Angebot ist groß: Neben Breitensport werden Übungen zu Geschicklichkeit und Konzentration sowie Badminton und Radtouren durchgeführt.

Sport findet wieder statt

Wie Tobias Klotzbücher vermeldete, kam auch die Hallenfußball-Saison 2021/22 „durch Corona zum Erliegen“, traf sich aber rund zehnmal und fiebert nun der nächten Saison entgegen. Jan Schmitt erinnerte an die Sommersaison auf dem Sportplatz: „Es gab nur wenige Übungsstunden und einen schwierigen Wiederbeginn, aber Sport findet nun wieder statt – alternativ Fußball oder Badminton“, erklärte er. Übereinstimmend dankten die Übungsleiter für das gute Miteinander, Vorsitzender Andreas Schäfer andererseits für den unermüdlichen Einsatz.

Dann beleuchtete Kassenwart Ferdinand Nörber die finanzielle Situation; die Kassenprüfer Rudi Schmitt und Bernhard Heffner lobten die akribische Arbeit und befürworteten die Entlastung. Bürgermeister Christian Hauk lobte die AG Freizeitsport in seinem Grußwort für ihr sportliches Angebot und ihren regen Einsatz.

Wahlen zum Vorstand

Nun führte Wahlleiter Johann Wellie durch die Neuwahlen des Vorstands: Als Vorsitzender fungiert künftig Jan Schmitt, der von Stellvertreter Manfred Heffner unterstützt wird. Schriftführer Sebastian Außem, Kassenwart Robin Wollenschläger, die drei Beisitzer Christian Schäfer, Nico Geiger und Andreas Schäfer sowie die Kassenprüfer Rudi Schmitt und Bernhard Heffner ergänzen den Vorstand.

Reine Formsache war die Bestimmung der vier Übungsleiter Eugen und Robin Wollenschläger, Tobias Klotzbücher und Jan Schmitt; als Jugendleiter fungiert Thilo Außem, Vereinsdiener ist Nils Kuhn. Ausgeschieden sind Alois Heffner, der seit Gründung der AG Freizeitsport 1977 ununterbrochen 45 Jahre lang im Vorstand mitarbeitete, sowie Ferdinand Nörber: Er war seit 1983 fester Bestandteil der Führung.

Bevor es in den „gemütlichen Teil“ überging, ergriff nochmals Andreas Schäfer das Wort. Er dankte für „16 tolle Jahre mit freundschaftlicher und offener Zusammenarbeit auf allen Ebenen“. Das lockere und zwanglose Miteinander innerhalb der AG Freizeitsport sehe er als lebhaften Beweis dafür an, dass gerade Sport als Hobby die Menschen und Generationen miteinander verbindet.

Termine

In eigener Sache gab er bekannt, dass das Waldfest (25. bis 27. Juni), der AG-Gottesdienst (16. Oktober), das interne Hallenfußballturnier (20. November) sowie der Besuch eines Hoffenheim-Spiels geplant sind. Ebenso werden in Zusammenarbeit mit Benno Löffler neue Fahrradtrikots angeschafft, die auch Nichtmitglieder erwerben können. ad