Informationen vor Ort lieferten neue Erkenntnisse

Hardheim. Zu ihrer traditionellen Auftaktveranstaltung trafen sich die Freien Wähler am vergangenen Sonntag bei einer Winterwanderung auf der Hardheimer Höhe.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Unter kundiger Führung von Siggi Horn und Christel Erbacher führte die erste Etappe von Rütschdorf, vorbei am höchsten Punkt der Gemarkung, mit Erläuterungen zum dortigen Wasserreservoir, nach Dornberg.

Trotz der widrigen Wetterverhältnisse lauschten dort eine Großzahl an Interessierten den Erläuterungen zu den erforderlichen Umbaumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus sowie im benachbarten Rathaus. Im „großen Saal“ wurden bei Kaffee und Kuchen weitere wichtige Themen angesprochen und diskutiert. Gestärkt wanderte die Truppe zu den Strohschweinen der Familie Berberich. Unter fachkundiger Führung von Mathias, Lukas und David Berberich erfuhren die Teilnehmer Besonderheiten dieser Tierhaltung. Zum gemütlichen Beisammensein trafen sich die Freien Wähler anschließend im Schützenhaus in Rütschdorf. Bestens verpflegt vom Team um Marianne Berberich und Roland Weimer konnte das gesehene vertieft sowie aktuelle Probleme erörtert werden. Nach abschließendem Dank verabschiedete man sich mit dem Ziel, solche Veranstaltungen weiterhin durchzuführen.