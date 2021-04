Hardheim. Auch bei der Hardheimer Außenstelle der Volkshochschule Buchen sehen sich die Verantwortlichen immer wieder mit der Frage konfrontiert, wann es möglich sein wird, Veranstaltungen im Präsenzformat – wie Theater-, Musical- und Museumsfahrten – wieder durchführen zu können.

Mehrere Vorhaben mussten in den zurückliegenden Wochen und Monaten Corona-bedingt abgesagt werden – im Bemühen um die Vermeidung von Ansteckungsgefahren in der Pandemie.

„Diese erzwungenen Verzichte dauern jetzt schon länger als ein Jahr und stimmen kulturell Interessierte zusammen mit den Planern traurig und lassen ihnen den Mangel an solchen Angeboten deutlich werden“, so Außenstellenleiter Elmar Zegewitz gegenüber den FN.

Er fügte hinzu, dass auch beim Blick voraus – trotz laufender Planungen und bereits festliegender Termine – Unsicherheit herrsche. So sei zum Beispiel die Realisierung des auf 12. Mai verschobenen Seminars „Wofür brauchen wir Europa?“ mit einem kompetenten Referenten aus dem Rednerdienst „Team Europe der EU – Kommission“ erneut unmöglich, ebenso die für Anfang August vorgesehene Fahrt nach Verona mit Besuch der dortigen Opern-Festspiele und der Oper „Turandot“. Ob der auf 20. Oktober verschobene Besuch der verlegten Rembrandt-Ausstellung im Städel-Museum in Frankfurt mit bereits gebuchtem ermäßigtem Eintritt stattfinden – und die Fahrt dorthin überhaupt durchgeführt werden – kann, werde sich unter anderem auch im Hinblick auf die Vorgaben für Busunternehmen noch zeigen. Ebenso sei offen, ob und wann die am Mainfranken Theater Würzburg aus der letzten Spielzeit noch ausstehenden zwei Vorstellungen für den Hardheimer „Theaterring U“ im Ausweichquartier möglich sein werden. Beachtenswert sei außerdem, dass die Residenz-Gala des Mozart-Festes im Juni auf keinen Fall in der vorgesehenen Form stattfinden könne.

All dies bringe es laut Elmar Zegewitz mit sich, dass die VHS-Außenstelle in Hardheim derzeit von allen weiteren Planungen absehe. Den FN ließ er einige Meinungsäußerungen von langjährigen Besuchern des sonst so vielseitigen VHS-Programms zukommen.

Ulrike Paar (Walldürn): „Ehrlich gesagt: Ich leide enorm unter diesen Einschränkungen und unter der Isolierung. Von daher freue ich mich natürlich sehr darauf, wenn das kulturelle Leben in der VHS wieder weitergeht. Ich bin auf jeden Fall dabei!“

Harald Rudoletzky (Hirschlanden): „Die Ausfälle und Absagen jeglicher kultureller Veranstaltungen und Unternehmungen der VHS finde ich sehr bedauerlich. Bei Einhaltung der natürlich vorgegebenen Vorschriften und Sicherheitsmaßnahmen sollten doch in Kürze kulturelle Unternehmungen wie Konzert- und Museumsbesuche und sonstige Fahrten wieder ermöglicht werden.“

Gerry und Helmut Röcke (Hardheim): „Auch wir vermissen sehr, dass keine kulturellen Veranstaltungen stattfinden. Aber Corona lässt sie halt leider nicht zu!“

Karin Schropp (Adelsheim): „Die durch Corona erzwungenen Absagen von Theater- und Museumsfahrten und den dadurch verursachten Verzicht auf alle damit verbundenen positiven Aspekte, wie gewinnbringende kulturelle Angebote und gesellschaftliches Lebens, bedauere ich nachdrücklich. Ich erhoffe und wünsche mir möglichst baldige Änderungen dieser derzeit bestehenden Verhältnisse der Zeit der Corona-Pandemie.“

Alice Hellmuth (Hardheim): „Freilich warten auch wir auf Änderung, aber die Zeit gebietet es eben leider noch nicht. In halbleeren Räumen ist der Genuss allerdings nicht so toll!“

Elisabeth und Gerold Jäger (Buchen): „Bis jetzt sind wir gut durch die Pandemie mit Masken gelaufen und freuen uns auf die nächsten Museumsfahrten und andere Veranstaltungen – mit oder ohne Mund- Nasenschutz.“ Z