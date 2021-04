In den Bushaltestellen gibt’s nun auch Lesestoff

Wer in den Hardheimer Höhengemeinden spontan Lust auf neuen Lesestoff hat, kann sich in den drei neu aufgestellten „Bücherkoffern“ bedienen: Sie sind in Dornberg, Rütschdorf und Vollmersdorf jeweils in den Bushaltestellen zu finden. Impulsgeberin war Ortsvorsteherin Christel Erbacher, die das Thema bereits vor fünf Jahren in den Ortschaftsrat eingebracht hatte.

„Tauschkästen“ als ...