In Bretzingen gibt es zwei Statuen des Heiligen

Bretzingen. Vor 300 Jahren wurde Johannes von Nepomuk von Papst Innozenz XIII. seliggesprochen. Bereits am 19. März 1729 folgte die Heiligsprechung durch Papst Benedikt XIII. Auch in der hiesigen Region, dem sogenannten „Madonnenländle“ und der Region Tauber-Franken ist der Heilige Nepomuk an vielen Brücken zu finden. Er ist der bedeutendste Brückenheilige und Bewahrer des Beichtgeheimnisses.

Geboren wurde er um 1345 in Pomuk bei Pilsen, ehemaliges Böhmen, heute Nepomuk bei Pilzen in Tschechien. Nach seinem Studium in Prag wurde er 1369 kaiserlicher Notar in der erzbischöflichen Gerichts-Kanzlei in Prag. Nach der Priesterweihe 1380 wurde er Pfarrer an der Kirche St. Gallus in Prag, wo er sich besonders um deutschstämmige Kaufleute kümmerte. 1381 legte er sein erstes juristisches Examen ab, studierte dann kanonisches Recht in Padua und wurde darin 1387 zum Doktor promoviert. 1389 wurde er Generalvikar des Erzbischofs Johann von Jenstein von Prag. Sein energisches Auftreten für die Rechte der Kirche gegenüber dem König Wenzel IV., dem König von Böhmen und Deutschland, und seine Predigten machten ihn beim Volk berühmt.

Eine Buntsandstein-Statue des Heiligen Johannes von Nepomuk befindet sich in Bretzingen gegenüber der Pfarrscheune. © Englert Torsten

Einer Überlieferung nach wollte König Wenzel Johannes zwingen, das Beichtgeheimnis zu brechen, um in Erfahrung zu bringen, was seine Frau über ihn dachte, da die Königin Johannes zu ihrem Beichtvater genommen hatte. Weil Johannes Nepomuk sich weigerte, wurde er gefoltert und am 20. März 1393 in die Moldau geworfen.

Durch ein Wunder wurde der Tote geborgen: nach der einen Version trocknete die Moldau aus, so dass man seine Leiche fand. Nach einer anderen Version hatte die Königin eine Erscheinung von fünf Sternen, die den Fundort offenbarten. So konnte Johannes beigesetzt werden.

Eine Marmorplatte an der Karlsbrücke in Prag zeigt heute den angeblichen Fundort. Nach historischer Überlieferung geriet er in die Auseinandersetzungen zwischen König Wenzel und dem Prager Erzbischof Jenstein, weil er den neuen Abt des Klosters Kladrau bestätigte und deshalb ertränkt wurde. Der Leichnam wurde zunächst in der Heilig-Kreuz-Kirche bestattet und 1396 in den Veitsdom in Prag überführt.

Die Geschichte vom schweigsamen Beichtvater der Königin berichtet erstmals Thomas Ebendorfer in seiner Kaiserchronik um 1450. Sein Denkmal auf der Prager Karlsbrücke, das 1693 errichtet wurde, machte ihn zu einem der wichtigsten Brückenheiligen und später zum „Staatsheiligen des Habsburger Reichs“.

Dargestellt wird der Heilige Nepomuk auf unzähligen Brücken als Priester mit Chorrock, Stola und Birett und hält ein Kruzifix, oft eine Martyrerpalme in den Händen. Sein Haupt umgibt ein Kranz aus fünf Sternen. Häufig trägt er statt des Kreuzes seine Zunge in der Hand oder hat die Finger an den Mund gelegt. Er ist der Patron Böhmens und der Städte Salzburg, Seckau, Prag und Santander. Er ist Schutzheiliger der Beichtväter, Flößer, Müller, Priester, Schiffer und Brücken. Er hilft gegen Verleumdung, bei Wassergefahr und steht ein für Ehre und Verschwiegenheit. Thorsten Englert

