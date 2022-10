Impulse, Hilfe, Halt

Hardheim. Um Allerheiligen und Allerseelen finden sich viele Menschen an den Gräbern ihrer Verwandten und Freunde ein. Der frühe Einbruch der Dunkelheit im November trägt dazu bei, dass viele diesen Monat als trist und traurig empfinden.

Bewusst warten in der Pfarrkirche St. Alban in Hardheim daher wieder Impulse an sechs Stationen, die helfen, sich mit Abschied, dem Umgang mit Trauer, der Hoffnung und Zuversicht auseinanderzusetzen. Jeder Mensch verarbeitet den Abschied von einem lieben Menschen auf seine Weise. Deshalb ist Trauerbegleitung ein wichtiger Baustein der Pastoral in der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen im Madonnenland. Die Intention ist es, Orte entstehen zu lassen, an denen Möglichkeiten geboten sind, mit der eigenen Trauer in Berührung zu kommen.

Ab Dienstag, 1. November, wird ein Trostweg in der Pfarrkirche St. Alban eingerichtet und angeboten, der Impulse, Hilfe und Halt geben kann.