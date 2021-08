Impulse auf dem Kreuzweg

Hardheim. Zur ersten größeren Veranstaltung der Kolpingsfamilie seit Beginn der Corona-Pandemie begrüßte deren Vorsitzender Alexandre Ost am Mittwoch eine ansehnliche Gruppe von Wanderern: Gewissermaßen als „Lebenszeichen“ richtete der 1890 gegründete Verein eine Wanderung auf dem Stationsweg zur Josefskapelle mit Rahmenprogramm aus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der 1901 errichtete Kreuzweg als Solcher führt von der Steinemühle zur Josefskapelle und wurde durch die Kolpingsfamilie in den 1980er-Jahren umfangreich saniert. An jeder der zwölf Stationen luden die Vorstandsmitglieder Gudrun Ost und Adrian Brosch mit kurzen, von Diakon Franz Greulich verfassten Impulsen zum Innehalten ein; die dargestellten Motive vom Leiden und Sterben Jesu wurden dabei mitleicht nachvollziehbaren Situationen aus dem Alltag der Gegenwart sowie Gefühlen wie Angst, Zweifel und Siechtum, aber auch Freude, Dankbarkeit und Zuversicht in Verbindung gebracht. Der ebenfalls im Vorstand tätige Walter Bechtold bereicherte den Nachmittag mit spannenden Anekdoten zu Land und Leuten sowie dem Kreuzweg.

Imbiss am Schießstand

An der 1718 vom Bronnbacher Abt Joseph Hartmann eingeweihten Josefskapelle wurde eine kurze Andacht zu Ehren des heiligen Josefs gehalten, ehe der Tross zum ehemaligen Schießstand wanderte. Dort empfing Ehrenvorsitzender Rudi Gärtner die Gruppe bereits zu einem kleinen Imbiss. Der abschließende Dank galt Familie Ost für die erstklassige Organisation einer „corona-konformen“ und doch ansprechenden Veranstaltung. ad