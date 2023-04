„Im letzten Jahr hat sich wieder etwas mehr bewegt“

Dornberg. Auch dem Sportschützenverein Dornberg ist der „Corona-Neustart“ geglückt. Das bewiesen bei der Generalversammlung, die dieser Tage im Rütschdorfer Schützenhaus stattfand, informative Berichte und zahlreiche Ehrungen verdienter wie erfolgreicher Schützen.

Oberschützenmeister Roland Weimer führte nach Begrüßung und Totenehrung durch seinen Tätigkeitsbericht. Er erinnerte an vielfältige Aktionen wie das Sonnwendfeuer mit Grillspezialitäten von Familie Berberich, die Bewirtung der Wallfahrer aus Dettelbach, den Jugendausflug ins Erlebnisbad „Palm Beach“ bei Nürnberg in Zusammenwirken mit dem SSV Nassig, die Weihnachtsfeier, die Königsfeier mit achtbaren Erfolgen und einige Events, zu denen das Schützenhaus geöffnet wurde – neben privaten Feiern etwa zum Bürgertreff, der großen Anklang fand.

Mitglieder geehrt Mit einer Urkunde und Ehrennadel des Badischen Sportschützenverbandes wurden Emil Böhres (25 Jahre), Roland Weimer (40 Jahre), Egon Beuchert, Gerhard Berberich, Heinz Farrenkopf, Konrad Frohmüller, Gerhard Odenwald, Reinhold Weimer und Norbert Wörner (jeweils 50 Jahre) ausgezeichnet. Für besondere Verdienste wurden auf Antrag von Johannes Schlegel Egon Beuchert und Gerhard Odenwald zu Ehrenmitgliedern ernannt und erhielten eine Urkunde als Auszeichnung. Die ehrenamtliche Tätigkeit von Egon Beuchert umfasste die Bereiche Jugendleiter, Beisitzer und seit 2009 bis heute Schießleiter. Außerdem war er als versierter Handwerker bei allen Aus- und Umbauten des Schützenhauses ein gefragter Fachmann und immer an vorderster Front dabei. Gerhard Odenwald war von 1979 bis 1994 Beisitzer und beim Wechsel des Oberschützenmeisters von Hermann Dörr auf Paul Beuchert rückte er als 2. Vorstand auf und begleitete dieses Amt bis 2003. ad

„Im letzten Jahr hat sich wieder etwas mehr in unserem Vereinsleben bewegt“, hob Weimer erfreut hervor. Sein Dank galt allen Mitstreitern für die gute Zusammenarbeit: Durch gemeinsames „Anpacken“ auf vielen Ebenen konnten viele schöne Stunden im Verein verbracht werden.

Auch Schießleiter Egon Beuchert zeigte sich zufrieden: Er berichtete von der Beteiligung von zwei Mannschaften an den Rundenwettkämpfen nach der Coronapause, wobei eine Mannschaft in der Kreisoberliga und eine in der Kreisklasse antrat. Beide Mannschaften erreichten den 5. Platz.

Beim Königsschießen wurde Lukas Berberich zum Schützenkönig gekürt – gefolgt vom 1. Ritter David Berberich und 2. Ritter Johannes Schlegel. Melanie Herberich errang den Titel des Schwarzritters und konnte zugleich die Ehrenscheibe in Empfang nehmen. Auch bei der Vereinsmeisterschaft war sie Erste, gefolgt von den Brüdern David und Lukas Berberich.

Bei den Nachwuchsschützen war Hannes Weimer bester Schütze bei der Meisterschaft und errang außerdem die Prinzenscheibe. Informativ waren auch die Ausführungen David Berberichs: Der Jugendleiter betonte seine große Zufriedenheit mit der Entwicklung der Schützenjugend. Im kommenden Jahr soll eine Mannschaft an den Wettkämpfen teilnehmen – motivierend wirkte hier sicher auch der vordere Platz, den Hannes Weimer bei den letzten Kreismeisterschaften belegte. Ebenso wurden diverse Freizeitaktivitäten durchgeführt; ein Jugendausflug befinde sich in der Planung.

Kassenwart Elmar Berberich verwies auf die geordnete Finanzlage: „Nach Wegfall der Coronabeschränkungen konnten auch wieder Gäste im Vereinsheim bewirtet werden und dadurch Einnahmen erzielt werden“, bemerkte er.

Für die Kassenprüfer bescheinigte Herbert Goldschmidt einwandfreie Buchführung; Ortsvorsteherin Christel Erbacher dankte für das hervorragende sportliche und gesellschaftliche Engagement und führte durch die Entlastung. Im Anschluss wurden Herbert Goldschmidt und Hubert Berberich als Kassenprüfer bestätigt.

Nachdem Oberschützenmeister Weimer verschiedene Termine bekanntgegeben und an die Fortführung der Bürgertreffs im Schützenhaus erinnert hatte, meldete sich Mathias Berberich zu Wort. Er dankte Oberschützenmeister Roland Weimer für sein außerordentliches Engagement in allen Bereichen für den Verein.

Zur derzeit noch ruhenden monatlichen Öffnung der Schützengaststätte regte Elmar Bundschuh an, diese künftig zumindest jeden zweiten Monat zu öffnen – das Angebot solle nicht ganz einschlafen. ad