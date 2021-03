Hardheim. Der „Spessart-Bub“ wird 70: Sein Alter sieht man Bernd Spatz wahrlich nicht an. In der Erftalgemeinde gehört er – wenngleich er seine Wurzeln im Spessart niemals vergessen hat – nicht nur durch sein praktisch nicht mehr wegzudenkendes Engagement auf vielerlei Ebenen und sein herzliches, aufrichtiges Wesen schon zum festen Inventar.

Geboren am 3. März 1951 in Heigenbrücken/Spessart, absolvierte er nach der Volksschule eine Ausbildung bei der Deutschen Bundespost in Aschaffenburg und erlernte anschließend den Beruf des Heizungs- und Lüftungsbauers. 1973 erfolgte die Einberufung zur Bundeswehr und damit an die Hardheimer Carl-Schurz-Kaserne.

Wohnsitz ins Erftal verlegt

Bernd Spatz wird an diesem Mittwoch 70 Jahre alt. © Adrian Brosch

Drei Jahre später hatte sich Bernd Spatz für die Berufssoldatenlaufbahn entschieden – mit dem Resultat, seinen Wohnsitz komplett ins Erftal zu verlegen. In der Kaserne fungierte er als Ausbildungszugführer und von 1988 bis 1996 als Spieß der „Drohnenbatterie“, die er maßgeblich mit aufgebaut hatte.

Anschließend war er für das Personalgeschäft und die Reservistenausbildung zuständig, ehe er 2004 in Pension ging. In Anerkennung seiner Verdienste erhielt er seinerzeit die Bataillonsehrennadel des PzFlakBtl 12.

Doch damit nicht genug: Wer Bernd Spatz kennt, der kennt auch das enorme Spektrum seines nimmermüden ehrenamtlichen Schaffens. Ganz vorn stehen dabei natürlich die „Hordemer Wölf“: Seit mehr als 40 Jahren ist der Jubilar aus dem FG-Leben nicht mehr wegzudenken. Sowohl als Vize-Präsident und Wagenbauer denn auch als Büttenredner und Dekorationsexperte für die Erftalhalle bei Fastnachtsveranstaltungen sowie durch glanzvolle Gesangsauftritte mit Joachim Egenberger und Rudi Malcher setzte und setzt er Akzente – die bereits mit der Ehrenmitgliedschaft würdevoll gekrönt wurden.

Tolle Kontakte, viele Höhepunkte

Selbige hat er auch beim TV Hardheim inne – ein Verein, in dem er sich vor allem im Fußballbereich, aber auch als Funktionär in nachahmenswerter Weise einbrachte. Zwischen 1989 und 2000 war er – unterstützt von Arnold Hollerbach, Klaus Rubel und Albrecht Herbst – als Abteilungsleiter der TVH-Fußballer Bestandteil einer ungemein erfolgreichen Vereinsära. „Es war eine wunderbare Zeit mit vielen tollen Kontakten und natürlich sportlichen Highlights“, blickt er zurück.

Dabei lässt er sich nie zweimal bitten: So bekleidete er ab 2007 ein Jahr lang das Amt des Gesamt-Vorsitzenden des TV Hardheim, nachdem sich seinerzeit eine Vakanz abgezeichnet hatte.

In vielen Vereinen aktiv

Auch in anderen Vereinen seiner Wahlheimat ist er Mitglied und steht ebenfalls immer tatkräftig, zuverlässig und stets offen für ein gutes Gespräch zur Verfügung – wer den „Spatze Bernd“ kennt, der weiß auch um seine Hilfsbereitschaft Bescheid. Geholfen hat er auf anderer Ebene zahlreichen Festlichkeiten – und zwar musikalisch.

Zwischen 1982 und 1992 spielte er gemeinsam mit dem unvergessenen Sepp Hans als Duo „Charly Rivel“ Tanzmusik und Schlager, bis das Projekt aufgrund seines vollen Terminkalenders nicht fortgeführt werden konnte.

Das vermisst Bernd Spatz: „Die Musik bedeutet mir ähnlich viel wie gute Freundschaften und ein offenes, ehrliches Miteinander von Mensch zu Mensch“, erklärt der Jubilar, der sich in Hardheim äußerst wohl fühlt: „Hardheim gefällt mir!“, rezitiert er ein geflügeltes Wort - und man weiß, es ist ehrlich.

Privat erfreuen ihn sein Grundstück auf dem Hütberg, auf dem er sein Feldkreuz pflegt, sowie sein Wald und seine Obstbäume im Spessart. Natürlich gehört gleichsam so manche Partie Skat im Club „do hanne“ zu seinem Freizeitvergnügen – genauso wie seine Familie um Ehefrau Petra.

Und so ganz ohne Arbeit schafft es der dynamische „Siebziger“ einfach nicht: Nachdem er mehrere Jahre für die Hollerbach-Gruppe als Monteur unterwegs gewesen war und teils verantwortungsvolle Projekte in größerer Personalstärke betreute, befördert er inzwischen Postsendungen durch Hardheim.

„Ich muss immer was zu tun haben. Ich bin ein Schaffer!“, lacht der „Spessart-Bub“, der seinen „großen Runden“ selbstverständlich gerne nach allen Regeln der Kunst gefeiert hätte.

„Leider macht mir Corona diesbezüglich einen dicken Strich durch die Rechnung“, bedauert Bernd Spatz. Allerdings wird er seinen Ehrentag „zu gegebener Zeit“ nachholen.

Wie dem auch sei: Die Fränkischen Nachrichten gratulieren ihm mit allen guten Glück- und Segenswünschen zum 70. Geburtstag. ad