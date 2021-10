„Hordemer Wölf“ feiern Fastnachtseröffnung

Natürlich halten sich die „Hordemer Wölf“ bei der Durchführung der Fastnachtseröffnung an die Vorgaben der Corona-Verordnung. Dies bedeutet, dass der Zugang zur Veranstaltung kontrolliert werden muss. Aus diesem Grund wird der Schlossplatz am 13. November von 18.30 bis 24 Uhr gesperrt sein. Bei der Zugangskontrolle müssen sich die Besucher – wie bei anderen Veranstaltungen auch – registrieren lassen, entweder per App oder auf einem separaten Formular und dabei einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Für alle Besucher gilt die 2G-Regel, das heißt, es haben nur geimpfte und genesene Besucher Zutritt zur Veranstaltung. Vom Zutrittsverbot ausgenommen sind Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahren. Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen, müssen einen negativen Antigentest vorlegen. Außerdem vom Zutrittsverbot ausgenommen sind Besucher, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können und Personen, für die es keine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission gibt.