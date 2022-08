Holzpferde kommen bei den Kleinen groß raus

Hardheim. Gemeinsam etwas Großes bewerkstelligt haben die Eltern der „Kindervilla Kunterbunt“: Sie finanzierten zwei Holzpferde, die eine weitere reizvolle Spielmöglichkeit auf der Außenanlage der Einrichtung darstellen. „Ursprünglich war der Gedanke gewesen, wie in den Jahren zuvor ein Abschiedsgeschenk der Vorschulkinder vor ihrem Übergang in die Schule zu stellen, aber heuer wurden alle Eltern ins Boot genommen – es handelt sich um ein Geschenk von allen Eltern für alle Kinder, das auch für die nachkommenden Kindergenerationen seinen bleibenden Wert haben wird“, freut sich Kindergartenleiterin Corina Zegewitz im Namen des Teams und spricht von einer „tollen Initiative, die alle glücklich gemacht hat“.

Das lag freilich auch an den Mitarbeitern des Bauhofs: Rasch standen die fleißigen Männer „Gewehr bei Fuß“, um die beiden Holzpferde aufzubauen und fest im Boden zu verankern – optimale Sicherheit muss schließlich sein.

Natürlich ist die Freude über dieses nicht alltägliche Geschenk groß, was auch beim Ortstermin ersichtlich wurde: Gern spielen die Kinder mit den beiden Holzpferden, die in unterschiedlicher Größe verschiedene Altersgruppen ansprechen und über viel Zubehör für manche kreative Spielidee verfügen. Im übertragenen Sinne verstehen sie sich auch als Beitrag zu einem besonderen Jubiläum: In diesem Jahr feiert die gemeindliche Kinderbetreuung Hardheims, die heute durch die „Kindervilla Kunterbunt“ gewährleistet wird, ihr 150-jähriges Bestehen. ad