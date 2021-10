Höpfingen: Tragende Säule der örtlichen Nahversorgung bleibt

Höpfingen/Hardheim. Eine tragende Säule der örtlichen Nahversorgung bilden die Bäckereien – auch in Höpfingen: Am Freitag eröffnete die Hardheimer Bäckerei Gärtnersmühle ihre neue Höpfinger Filiale in der Heidelberger Straße.

Auch Lebensmittel

Ihr Angebot umfasst neben dem klassischen Backwaren- und Kuchensortiment auch eine kleine Auswahl von Lebensmitteln. Die bisherige Gärtnersmühle-Filiale in der Hauptstraße wurde zeitgleich geschlossen.

In seiner Einführung wies Bäckermeister Christoph Gärtner darauf hin, dass sein Gerichtstettener Kollege Alfred Seitz Anfang des Jahres auf die Gärtnersmühle zugekommen sei.

„Nach kurzer Überlegung und einigen schlaflosen Nächten haben wir zugesagt“, bemerkte Gärtner augenzwinkernd. Er lobte neben der erstklassigen Lage des Ladengeschäfts an der B27 auch die hervorragende Zusammenarbeit mit den Handwerkern und der Firma UniversalProjekt, der Firma Berberich (Uissigheim), der durch Bereichsleiterin Christina Hauck vertretenen Volksbank Franken eG sowie Familie und Belegschaft.

Rückblick auf „Höpfemer Ära“

Alfred Seitz wiederum blickte angeregt auf seine mit dem Einzug in die ehemalige Bäckerei Seufert 1994 begonnene „Höpfemer Ära“ zurück: 2001 zog sein Unternehmen schließlich in die Heidelberger Straße – ein Standort, den zuvor die aus dem unterfränkischen Kist stammende Bäckerei Müller gepachtet hatte.

Langjährige Treue

Seitz, dessen Stammhaus in Gerichstetten nebst Filiale in Eubigheim weiterhin besteht, dankte den Höpfinger Kunden für die lange Treue und wünschte der Familie Gärtner alles Gute.

Ein Gastgeschenk hatte Bürgermeister Christian Hauk mitgebracht, der für das Angebot hochwertiger Backwaren vor Ort dankte.

„Es ist schön, dass die Bäckerei Gärtnersmühle in Höpfingen geblieben ist und eine tragende Säule der Nahversrogung derhalten bleibt“, betonte das Gemeindeoberhaupt zum Abschluss..

Nachdem Pfarrer Andreas Rapp die Räumlichkeiten feierlich gesegnet hatte, luden Marion und Christoph Gärtner mit ihren Söhnen Bastian und Hendrik zum kleinen Umtrunk ein. ad