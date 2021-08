Hardheim. Da die Wasserentnahme an Hardheimer Brunnen vereinzelt auch in überdimensionalen Mengen zu beobachten war, sah man sich bei der Gemeinde zum Anbringen von Schildern veranlasst. Diese weisen darauf hin, dass die Wasserentnahme nur in geringen Mengen und mit entsprechend kleinen Behältern erlaubt ist (die FN berichteten). Beim Brunnen an der Kirche erübrigt sich dieses Thema derzeit, weil dort kein Wasser fließt. Dafür erfreut die üppige Blumenpracht. Bild: Elmar Zegewitz

