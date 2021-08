Hinweise zu neuen Veranstaltungen des Odenwaldlkubs

Hardheim/Buchen. Für die Ortsgruppen des Odenwaldklubs im Bezirk 7 aus dem Neckar-Odenwald-Kreis und dem Kreis Miltenberg gibt es weitere Hinweise für angesetzte Veranstaltungen. So wird die Jahreshauptversammlung am 9. April 2022 in Mörlenbach stattfinden, der Odenwälder Wandertag in Bruchsal am 3. Juli 2022 und der Deutsche Wandertag vom 3. bis 7. August 2022 in Fellbach. Für den Jahreswanderweg „6-Täler-Weg“ ist die „Etappe Amorbach bis Walldürn“ am 25. September 2022 vorgesehen. Die Vorsitzendenrunde wurde für den 5. November 2022 in Riedstatt-Goddelau neu terminiert. Bezirksleiter Josef Eck weist die Ortsgruppen auf die nächste Bezirkstagung am 16.Oktober im Wanderheim in Buchen hin, zu dessen Tagesordnung auch die Wahl des Bezirksvorsitzenden und dessen Stellvertreter gehören wird.

Der Deutsche Wanderverband bittet um Mitteilungen von Angeboten zum, am 17. September gemeinsam vorgesehenen Tag des Wanderns. Dieser soll wieder viele Menschen „in Bewegung bringen“, wobei der Fantasie zur Gestaltung von Angeboten und Vorhaben keine Grenzen gesetzt sind. Die Pläne sollen bis zum 30. August eingehen. Es sind bereits über 60 Veranstaltungen eingegangen. Zu diesen zählen die Aktionstage Gesundheitswandern vom 17. bis 19. September, wobei solche auch in den Verbandsvereinen denkbar sind.

Schirmherr des diesjährigen Tags des Wanderns ist Michael Kretschmer, Ministerpräsident des Freitstaates Sachsen, der an der Zentralveranstaltung in Klingenthal am 17. September 2021 teilnehmen will. Z