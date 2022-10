Hilfe bei Hörverlust

Hardheim. In seiner Veranstaltungsreihe „Hörverlust und Schwerhörigkeit verstehen“ möchte der Audiotherapeut Mathias Weihbrecht Lösungswege und Handlungsoptionen aufzeigen, um eine bessere Kommunikationsfähigkeit mit der Schwerhörigkeit zu gestalten und eine besser Lebensqualität zu erzielen.

Sechs Module

Die Veranstaltungsreihe umfasst sechs Module und ist kostenlos. Die Vorträge können einzeln oder komplett besucht werden. Die Veranstaltungen finden immer um 19 Uhr im Alten Kindergarten in Hardheim statt und dauern etwa 60 Minuten: Modul 1, Aufklärung, ist am 19. Oktober, Mudul 2, Akzeptanz, ist am 26. Oktober, Modul 3, in dem es um Offenheit geht, findet am 9. November statt, Modul 4 mit Hör- und Kommunikationstaktik, ist am 16. November, Modul 5 mit Hör- und Absehtraining findet am 23. November statt und das Modul 6, bei dem es um technische Hilfsmittel geht, ist am 30. November.