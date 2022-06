Herbert Simon ist seit 75 Jahren Mitglied

Hardheim. In der zügig abgewickelten Mitgliederversammlung für das Jahr 2021 wurde im TV Hardheim als Dachverein seiner verschiedenen Sport treibenden Abteilungen am Dienstag in der Erftalhalle der Vorstand wiedergewählt. Außerdem wurde eine große Zahl von Mitgliedern für langjährige Vereinstreue geehrt. Aus deren großer Zahl wurde die 75-jährige Zugehörigkeit von Herbert Simon zum Verein besonders herausgestellt.

Im Anschluss an die Begrüßung durch Tobias Künzig und das Totengedenken folgten die Berichte der Verantwortlichen. Dabei wartete zunächst der für den Bereich Sport zuständige Eric Bachmann mit einem Überblick über die Zusammensetzung der Führungsteams der einzelnen Abteilungen und deren vielfältige Arbeit. In den einzelnen Hauptversammlungen wurde ausführlich über sie berichtet. Mit Stolz verwies Bachmann auf die große Zahl von 74 im Verein tätigen Übungsleitern, denen besonderer Dank zuteil wurde.

Ehrungen beim TVH 25 Jahre: Frank Ballweg, Susanne Beckert, Torben Bischof, Wieland Bundschuh, Christian Chemnitz, Holger Eckert, Hilde und Thomas Erbacher, Richard Häfner, Thomas Henn, Gustine Kistner, Ursula Kohl, Heide Konnert, Helmut Kuhn, Tanja Lakeit, Cedric, Dustin und Rouven Leiblein, Elisabeth und Gregor Mayer, Victoria Mühling, Holger Nickert, Reiner Prusack, Brigitte und Josef Scheuermann, Carmen Schneider, Manuela und Thomas Schreiner, Renate Seitz, Mareike Stancl, Robin Steinbach, Daniel Trabold, Christian Wachtel, Guido und Irmtrud Withopf, Senol Yilmaz. 40 Jahre: Renate und Walter Bechold, Helmut Bermayer, Melanie Böhrer, Clemens Breitinger, Bärbel Busch, Rüdiger Busch, Wolfgang Flaschka, Gertrud Frank, Jürgen Gärtner, Cornelia Hollerbach, Günther und Ruth Kaiser, Franz, Ingrid und Oliver Kropf, Cornelia und Hans-Joachim Laub, Heike Link, Jürgen Löffler, Manfred Merkert, Thomas Merz, Elisabeth und Helmut Schenkel, Edeltraud Seeber, Doris Steinbach und Lydia Steinbach. 50 Jahre: Erika Bachmann, Helmut Bauer, Ralf Bernhard, Berthold Ehmann, Margot Hauck, Rolf Hollerbach, Dorothea Huspenina, Gertraud Jonasch, Marie Konrad, Reiner Paul, Bernd Stanger, Dani Steinbach, Ralf Wagner, Arnold Weimann, Helma Weimann. 60 Jahre: Anna Bernhart, Hedwig Bischof, Christa Günther, Felix Käflein, Roland Seeber. 65 Jahre: Waldemar Hallbaur, 70 Jahre: Bertram Beuchert, Hans Bischof, Reinulf Katzenmaier. 75 Jahre: Herbert Simon. Z

Klaus Kressner als Verantwortlicher für die Liegenschaften verdeutlichte die im Sportplatzbereich, im Sportheim und der Umgebung in Angriff genommenen und zielstrebig durchgeführten Maßnahmen. Wissen ließ Kressner zudem, dass die bereits fest vorgesehene Reinigung der Tartanbahn nach gewisser Verzögerung nun zeitnah mit Kosten in Höhe von rund 4000 Euro erfolgen wird. Für die Flutlichtanlage des Kunstrasenplatzes wird ein Aufwand in Höhe von 38 800 Euro und für die des Hauptplatzes in Höhe von rund 60 000 Euro nötig. Die für die Finanzen zuständige Carmen Gärtner erläuterte die wirtschaftliche Situation des TV.

Tobias Künzig , zuständig für Gremien und Verwaltung, erinnerte an die Tatsache, dass die Abteilungsführungen durch wichtige Mitarbeiter wie Schriftführer, Kassier und Jugendleiter, Beiräte und weitere Akteure ergänzt werden. Er richtete den Blick zurück auf die letzte TV-Mitgliederversammlung im Oktober 2021 mit den dabei besprochenen Themen und auf die danach stattgefundenen Vorstands- und Turnratssitzungen.

Dank an alle Ehrenamtlichen

Der Beachtung empfahl Künzig allerdings die Tatsache, dass sich der TV in den gemeindlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Veranstaltungen wie jüngst beim Sommerfest der Gemeinde und beim Bataillonsappell der Bundeswehr einbrachte. Auch jeden Einsatz im Hinblick auf die Erweiterungen und sonstigen Maßnahmen beim Sportheim registrierte Künzig mit Lob, Anerkennung und Dank. Solches ging dann zudem an alle engagierten Ehrenamtlichen und Unterstützer.

Thomas Böhme, der zusammen mit Martin Wojdowski die Kassenführung geprüft hatte, konstatierte auch in dessen Namen die einwandfreie und makellose Führung der Kassengeschäfte, so dass die Entlastung durch den Ehrenvorsitzenden Klaus Rubel einstimmig erfolgte.

Nach einer kurzen Aussprache mit der Mitteilung, dass die Corona-Krise die Mitgliederbewegung keineswegs dramatisch negativ beeinflusste, schloss sich die Ehrung einer großen Zahl von Mitgliedern an (siehe nebenstehende Infobox).

Bei den Neuwahlen wurde die TV-Führung im Amt bestätigt. Es sind dies für die verschiedenen Bereiche: Tobias Künzig für Gremien und Verwaltung, Klaus Kressner für die Liegenschaften, Carmen Gärtner für Finanzen, Eric Bachmann für Sport, Monika Dörr für Öffentlichkeitsarbeit, als Kassenprüfer fungieren Thomas Böhme und Andrea Eisenhauer.

Vorbildfunktion

Bürgermeister Volker Rohm blickte zufrieden zurück auf ein für den Verein nicht einfaches Jahr, in dem aber die Aktivität in erfreulicher Form fortgeführt wurde, wie er lobend herausstellte. Er freute sich auch über die Möglichkeit für den Verein, die Arbeit für die Jugend mit 74 lizenzierten Übungsleitern fortsetzen zu können. Er betonte die Bedeutung von Vorbildarbeit in einem Verein. „In den acht Jahren meiner Bürgermeistertätigkeit war Verlass auf den TV“, sagte Rohm und sah in diesem zudem einen guten Repräsentanten erfreulicher sozialer Einstellung.

Tobias Künzig ließ anschließend den Hinweis folgen, dass die Mitgliedsbeiträge im TV wegen Corona zunächst einmal gleich bleiben, doch wird eine erforderliche Anpassung im nächsten Jahr wohl vorgeschlagen werden müssen. Empfohlen wurde von ihm die Nutzung der Trainingsmöglichkeiten für den Erwerb des Sportabzeichens an Montagen.

Inwieweit die bisher üblichen Urkunden beibehalten werden sollen, wurde auch angesprochen. Die Ehrung für langjährige Mitglieder befürwortete Künzig nicht zuletzt auch deshalb, weil in der Fitnessbranche 60 Prozent der Mitglieder oft nicht länger als ein Jahr dort dabei und aktiv sind, so dass man sich im Verein darüber freue, Auszeichnungen verleihen zu können. Z