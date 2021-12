Herbert Fouquet: „Habe stets das Wohl Hardheims im Sinn gehabt”

Hardheim. „Ich war gerne Bürgermeister in Hardheim und würde alles wieder so machen“: Heribert Fouquet, der an diesem Mittwoch seinen 70. Geburtstag feiert, blickt zufrieden auf sich und sein Leben zurück. Was er ohne Zweifel tun kann: 16 Jahre lang „regierte“ er zwischen 1998 und 2014 die Erftalgemeinde – eine Zeit großen Umschwungs.

Bürgermeister zu sein war dem am 15. Dezember 1951 im schwäbischen Rechberghausen geborenen und in Buchen aufgewachsenen Jubilar nicht in die Wiege gelegt: Zunächst schloss der Jüngere zweier Brüder 1971 seine bei der Buchener Firma OKW absolvierte Ausbildung zum Industriekaufmann ab, ehe er im Rahmen einer weiteren Ausbildung im gehobenen Verwaltungsdienst seine Fachhochschulreife nachholte.

Bis 1977 besuchte er die Verwaltungsfachschule Kehl und wechselte zur Stadt Buchen: „Hier war ich in Ordnungs- und Hauptamt sowie als stellvertretender Hauptamtsleiter tätig“, so Fouquet. Nach einem zweijährigen Intermezzo als geschäftsführender Verwaltungsbeamter der Marktgemeinde Großheubach trat er 1993 seinen Dienst als leitender Verwaltungsbeamter der damaligen Versorgungskuranstalt des Landes in Bad Mergentheim an.

Jedoch fiel sein Einstand unter schwierige Vorzeichen: „In den 90er-Jahren wurde das Kurwesen massiv umstrukturiert, so dass die Auslastung des Hauses immer geringer wurde und die Schließung zur Debatte stand“, blickt der Vater einer Tochter zurück.

Heribert Fouquet suchte neue Perspektiven: „Über die Zeitung erfuhr ich von der Hardheimer Bürgermeisterwahl und bewarb mich“, bemerkt er heute. Im zweiten Wahlgang gewann er am 24. Mai 1998 die Wahl, um 2006 bestätigt zu werden. 2014 trat er aus Altersgründen nicht mehr an: „Ich wollte immer selbstbestimmt aufhören können“, betont der Jubilar.

Auf seine beiden Amtszeiten angesprochen, zeigt er sich zufrieden: Letztlich habe er „alle Ziele erreicht“ – allen voran der Erhalt des damals vor der Schließung stehenden Krankenhauses. Hier gelang Fouquet ein „Coup“ mit der Indienststellung des früheren Kämmerers Ludwig Schön als Verwaltungsleiter des Krankenhauses: „Er hat eine Super-Arbeit geleistet“, lobt er seinen Weggefährten und die Arbeit des 2001/02 gegründeten Freundes- und Förderkreises „Unser Krankenhaus“.

Auch die Erschließung neuer Baugebiete in Hardheim und den Ortsteilen, die Neuregelung von Wasserversorgung und Abwasser, die Weiterentwicklung des Schulstandorts Hardheim und hinsichtlich der Ortsteile vor allem die Innenentwicklung Gerichtstettens mit Schaffung neuer Bauplätze im Ortskern waren Eckpfeiler seiner Tätigkeit.

„Ebenso war mir der Kontakt zu den Vereinen immer wichtig, sind sie doch für das Gemeinwesen und dessen inneren Zusammenhalt existentiell. So wie ich auch Wert auf das Erscheinungsbild Hardheims legte“, lässt er wissen. In diesem Zusammenhang erfolgte die zur 950-Jahr-Feier 2000 fertiggestellte Sanierung des Schlossplatzes; eines der letzten Projekte war das 2012 neu aufgestellte Raketenmodell am Fuße des Hockenbergs mit Beleuchtung.

Nicht zu vergessen wäre die Neugestaltung der Hardheimer Märkte: Unter Bürgermeister Fouquet wurde deren Organisation Helmut Niesner übertragen. „Was zunächst probeweise lief, wurde zum Erfolg“, freut sich Fouquet. Dieser Erfolg steht sinnbildlich für seine Maxime: „Ich habe stets das Wohl Hardheims im Sinn gehabt“, resümiert er. Dennoch gleicht das Amt des Bürgermeisters einem 24-Stunden-Job: „Meine Zeit als Bürgermeister war schön, jedoch nicht immer leicht“, lässt der „Neu-Siebziger“ wissen und dankt vor allem seiner Familie, die häufig auf ihn verzichten musste und seine Arbeit stets unterstützte. Überörtlich saß Fouquet zwischen 1999 und 2019 für die Freien Wähler im Kreistag, gehörte dem Verwaltungsausschuss der Sparkasse Tauberfranken sowie dem Vorstand der Volkshochschule Buchen an; im DRK-Kreisverband Buchen fungierte er als stellvertretender Präsident. Bis heute ist er im Aufsichtsrat der Familienheim-Baugenossenschaft Buchen-Tauberbischofsheim eG tätig.

Nach seinem Eintritt in den Ruhestand wurden Aufgaben geringer und Freiräume umso größer. Das weiß der Jubilar zu genießen: Alles, was aufgrund der zeitintensiven Tätigkeit als Bürgermeister etwas vernachlässigt werden musste, kann er jetzt wieder verstärkt betreiben, etwa seine Hobbys – allen voran das Motorradfahren. „Seit meiner Jugend habe ich 67 Motorräder besessen“, merkt der frühere ADAC-Instruktor für Motorrad-Sicherheitstraining und zweimalige Gaumeister im Motorrad-Slalom an.

Wenngleich die Feier sich coronabedingt auf den Kreis der engsten Angehörigen konzentriert, freut sich Heribert Fouquet über jeden Gratulanten: „Ich bin morgens telefonisch erreichbar“, erklärt er. ad