Heilig Abend für Familien mit Kindern

Hardheim/Höpfingen. In Hardheim, Höpfingen, Erfeld und Schweinberg wird die Familien-Christandacht mit dem Film gestaltet, der schon im September von den Kinderkirchenteams Hardheim und Erftal gedreht wurde (die FN berichteten).

Da man noch nicht absehen konnte, welche Vorgaben an Weihnachten für Gottesdienste bestehen, bot sich dieses Format an. Mit viel Liebe und Akribie haben sich die Regisseurinnen Katharina Greulich und Andrea Seeber aus Hardheim mit Kameramann Johannes Steinbach aus Höpfingen an die Arbeit gemacht.

Das Filmset, die Mittelmühle in Bretzingen, bot das ideale Ambiente. Kinder aus Hardheim, Bretzingen, Erfeld und Gerichtstetten zeigten ihr schauspielerisches Können und waren mit viel Freude dabei. Für die Kinderchristandachten kann man sich auf der Homepage https://www.se-madonnenland.de/ anmelden.

Für alle, die hier keinen Platz finden oder den Film gerne noch einmal zu Hause auf sich wirken lassen möchten, wird er am 24. Dezember auf dem Youtube-Kanal der Seelsorgeeinheit zu finden sein. Auch eine kurze Anleitung für eine Weihnachtsfeier in der Familie ist auf der Homepage hinterlegt.

Die Grundintension des Filmdrehs geht aber weit über die bloße Gestaltung der Christandacht hinaus. Zum Einen wird für die Kinder das Erlebnis, an einem solchen Projekt mitgewirkt zu haben, sicher noch nachwirken, zum Anderen fiel im vergangenen Jahr die Kinderspendenaktion für das Hilfswerk Adveniat sehr mager aus.

Da es keine „Opferkässchen“ mehr gibt, in denen die Kinder im Laufe des Advents ihren Anteil für die Hilfe in Lateinamerika beitragen, ist es vielleicht auch bei den Familien nicht mehr im Bewusstsein, gerade an diesem Fest an andere zu denken. Bewusst wird am Ende des Filmes darum gebeten, sich bewusst zu machen, dass es Menschen gibt, denen es nicht so gut geht wie uns. Wenn die Familien nach Hause gehen, steht vor der Krippe ein Körbchen, in den die Familien ihre Weihnachtsgabe für Kinder in Not bringen können. Die Spende ermöglicht die medizinische und schulische Versorgung von Kindern in Lateinamerika durch das Hilfswerk Adveniat. Auch Firmen haben durch ihre Spenden den Filmdreh unterstützt und der Betrag von 250 Euro, der nach Abzug des kleinen Filmbudgets hinausgeht, wird vom Filmteam ebenfalls an Adveniat weitergeleitet.