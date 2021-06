„Heidlein II“: Sämtliche Bauplätze verkauft

Höpfingen. Zu einem imponierenden Neubaugebiet wuchs seit dem ersten Spatenstich im November 2019 das „Heidlein II“ in Höpfingen heran, wo auf einer Fläche von 4,1 Hektar 20 neue Bauplätze bereitgestellt wurden. Zielgruppe des Gebiets waren vor allem junge Familien, denen eine Perspektive vor Ort ermöglicht werden sollte. „Hätten wir dieses Bauland nicht bereitgestellt, wären sie wohl oder übel abgewandert“, gab Bürgermeister Hauck bei der Erschließung zu bedenken. Der Erfolg gab der Verwaltung Recht: Im Bereich zwischen dem Karl-Fürst-Weg und dem Kosmas-Hauck-Weg sind nach aktuellem Stand sämtliche Bauplätze verkauft. Dennoch dürfen sich weitere Interessenten für Baugrundstücke in Zuversicht üben: „Da wir das Heidlein peu à peu weiter entwickeln, wird das Thema ‚Heidlein III’ den Gemeinderat auch weiterhin beschäftigen“, ließ er wissen. Auch in Waldstetten herrscht unterdessen ein gewisser Notstand an Neubaugrundstücken, weswegen Überlegungen zum Neubaugebiet „Glöckle III“ bestehen. Maßgebend sei hier neben der Nachfrage der Flächennutzungsplan. Bild: Adrian Brosch

