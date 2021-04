„Hausbesuch“ für fleißige Blutspender

Hardheim. Wegen der Corona-bedingten Einschränkungen konnten im vergangenen Jahr die mehrfachen Blutspender nicht durch die Gemeinde Hardheim geehrt werden.

Auch in diesem Jahr war das bisher nicht möglich. Dennoch soll das ehrenamtliche Engagement der Blutspender, die durch ihr selbstloses Handeln für ausreichende Blutkonserven für dringend notwendige Operationen sorgen, entsprechend gewürdigt werden.

Deshalb hatte sich das Deutsche Rote Kreuz, Ortsverein Hardheim, bereiterklärt, die Mehrfach-Blutspender von 2019 und 2020 nach Terminvereinbarung zuhause aufzusuchen. Dabei wurden die Urkunde und die Ehrennadel des Blutspendediensts des Deutschen Roten Kreuzes sowie ein persönliches Schreiben von Bürgermeister Volker Rohm überreicht.

Kleines Dankeschön des Vereins

Zugleich übergab das DRK auch ein kleines Geschenk als Dankeschön. Dieses Präsent hatte der Ortsverein des Roten Kreuzes selbst besorgt und finanziert, denn es ist ihm wichtig, die uneingeschränkte Bereitschaft der Blutspender zu würdigen und ihnen für das bürgerschaftliche Engagement zu danken.

Bürgermeister Rohm, der zugleich Vizepräsident des DRK-Kreisverbands Buchen ist, würdigte in seinem persönlichen Schreiben auch namens des Gemeinderats das selbstlose Handeln der Blutspender. Blut, so Volker Rohm, sei unersetzlich, rette und erhalte Leben und trage in einem hohen Maße zum medizinischen Leistungsspektrum der Kliniken der Region bei. „Wer weiß, wie viele Leben Sie mit ihrem Tun schon gerettet haben, wie viele – dank ihrer Spende – wieder genesen sind.“

Das DRK Hardheim mit dem Vorsitzenden Joachim Sieber und seinen Stellvertretern Tim Stolzenberger und Klaus Farrenkopf hatte die zu ehrenden Mehrfachblutspender – 18 Spender für 2019 und zwölf Mehrfachspender für 2020 – wegen eines Übergabetermins kontaktiert, und dann am vergangenen Samstag unter Beachtung der Hygienevorschriften Urkunden und Geschenke zu Hause überreicht.

Für das Jahr 2019 waren auszuzeichnen: Für zehnmaliges Blutspenden Alexander Helmut, Irina Lohde, Jürgen Wörner (alle Hardheim), Steffen Münch (Bretzingen) sowie Tamara Lang (Gerichtstetten).

Für 25 Blutspenden wurden geehrt: Klaus Beuchert, Birgit Erbacher, Benjamin Greulich, Mark Schruden, Nadesda Witowa (alle Hardheim), Dieter Berberich (Bretzingen), Ruth Geiger (Gerichtstetten) sowie Volker Amend (Schweinberg).

Für 50 Blutspenden wurden Klaus Farrenkopf (Hardheim), Hubert Ballweg (Erfeld), Sylvia Stang (Schweinberg) sowie Stefan Schmitt (Vollmersdorf) ausgezeichnet. Edith Roßmann wurde für 75 Blutspenden geehrt.

Karlheinz Freudenberger „spitze“

Die Auszeichnungen für 2020: Für zehnmaliges Blutspenden wurden Andreas Herbst, Frank Hilpert, Alexander Wörner (alle Hardheim) sowie Daniel Münch (Gerichtstetten) geehrt.

25 Mal hatten Ines Kettnaker, Andreas Leiblein und Maria Meiner (alle Hardheim) Blut gespendet. Für 50 Mal Blutspenden wurden Marianne Bundschuh (Bretzingen), Petra Maurer und Michael Ruttmar (beide Schweinberg) geehrt.

Cornelia Horn (Erfeld) wurde für 75 und Karlheinz Freudenberger (Hardheim) für 150 freiwillige und unentgeltliche Blutspenden ausgezeichnet. hs