Hardheim/Walldürn: „Ukrainer” für den guten Zweck

Hardheim/Walldürn. Ein beeindruckender – und wohlschmeckender – Akt der Solidarität war der „Ukrainer“: Mehrere Wochen lang gehörte das in den ukrainischen Landesfarben Gelb und Blau glasierte Gebäck zum Sortiment der Bäckereien Gärtnersmühle, Dietz-Thorwart (Hardheim), Seitz (Gerichtstetten) sowie Leiblein, Günter und Müssig (Walldürn). Insgesamt kamen auch dank überaus spendenbereiter Kunden ansehnliche 5600 Euro zusammen, die am Mittwoch an den Caritasverband des Neckar-Odenwald-Kreises zur Weiterleitung an das Netzwerk „Caritas International“ überreicht wurden. Wie dessen Geschäftsführer Meinrad Edinger betonte, ist „Caritas International“ in allen Brennpunkten der Welt präsent, um direkte humanitäre Hilfe zu ermöglichen. Wohin genau die Spende gehe, konnte er daher noch nicht sagen: „Das Geld kommt auf jeden Fall den Opfern des Ukraine-Kriegs zugute - vielleicht auch in dem Sinne, dass es Ukrainern zugute kommt, die aufgrund der schrecklichen Ereignisse bereits in andere Länder geflohen sind“, ließ Edinger wissen und lobte die private Solidaritätsaktion der Bäcker sowie ihrer Kunden. Es handele sich um „ein schönes Zeichen, das gerade in Hinblick auf das Osterfest Hoffnung schenkt“.

Dabei ginge es weniger um große Spenden, sondern um die Geste: „Jeder kann seinen Beitrag leisten und auch durch eine kleine Spende vieles geben“, betonte er.

Christoph Gärtner (Gärtnersmühle) schilderte, dass mancher Kunde sogar Geld für die Ukrainehilfe gespendet habe, ohne den „Ukrainer“ zu kaufen. So kam ein beachtlicher Betrag zusammen, auf den die Erftäler und Walldürner Handwerksbäcker sehr stolz sind.

Ein Dank gehe dabei vor allem an die treuen Kunden: „Ohne ihre Bereitschaft zur Mithilfe über den einen oder anderen Euro wäre die Aktion nicht so erfolgreich gewesen“, hob Alfred Seitz erfreut hervor.

