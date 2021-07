Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Vandalismus - Unbekannte machten sich vermutlich in der Nacht auf Samstag in Schweinberg zu schaffen / Polizei hat Ermittlungen aufgenommen Hardheim/Schweinberg: Erneut Dachrinnen an Kapelle abgerissen

Immer wieder fallen öffentliche Gebäude dem Vandalismus zum Opfer. Diesmal traf es die Herz Jesu Kapelle in Schweinberg. Unbekannte beschädigten am Wochenende Teile der Dachrinne.