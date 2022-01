Hardheim/Höpfingen: Die Seelenwärmer-Tassen stehen bereit

Hardheim/Höpfingen. „Nachdem die bei der Danke-Aktion vor Weihnachten versprochenen Tassen nun eingetroffen sind, werden sie in den kommenden Wochen im Rahmen von Gottesdiensten in der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen ausgegeben“, heißt es in einer Mitteilung der Verantwortlichen. Und weiter: „Als kleine sichtbare Wertschätzung für das vielfältige Engagement der ehrenamtlich Aktiven waren im Dezember etwa 700 Seelenwärmer-Päckchen verteilt worden, inclusive eines Gutscheins für eine Tasse mit dem Logo der Seelsorgeeinheit.“

Ab 27. Januar seien alle Beschenkten nun eingeladen, an einem der zahlreichen Gottesdienste teilzunehmen und dabei ihre Tasse in Empfang zu nehmen, je nachdem, wem es wann wo passt. Die Ausgabe der Tasse ist nicht an die eigene Pfarrgemeinde gebunden.

„Danke-Aktion“

Es ist den für die Aktion Verantwortlichen ein Anliegen, im gemeinsamen Gottesdienstfeiern noch mal danke zu sagen, jedem und jeder Einzelnen – und gleichzeitig auch Gott zu danken für die Gaben, die er in diese Menschen gelegt hat. „Durch die unterschiedlichen Interessen, Möglichkeiten und Erfahrungen gestalten alle miteinander unsere lebendige Gemeinschaft mit“, heißt es in dem Schreiben weiter.

Vielfältiges Engagement

„Wer neugierig geworden ist, wie das vielfältige Engagement in der Kirchengemeinde aussieht, oder wer Lust bekommen hat, sich selbst mit seinen besonderen Gaben einzubringen, ist eingeladen, Kontakt aufzunehmen mit der Ehrenamtskoordinatorin Sabina Heck-Kuhn.“ Diese ist per E-Mail (ehrenamt@se-madonnenland.de) erreichbar.

Die Gottesdienste

Die Gottesdienste finden statt am Donnerstag, 27. Januar, in Erfeld (Heilige Messe um 18.30 Uhr); am Sonntag, 30. Januar, in Dornberg (Heilige Messe um 9 Uhr), am Sonntag, 6. Februar, in Waldstetten („Wogo“ um 10 Uhr), am Sonntag, 6. Februar, in Höpfingen (Heilige Messe um 18.30 Uhr), am Sonntag, 13. Februar, in Schweinberg (Heilige Messe um 9 Uhr), am Sonntag, 13. Februar, in Hardheim (Heilige Messe um 10.30 Uhr), am Sonntag, 6. März, in Gerichtstetten („Wogo“ um 10.30 Uhr) und am Samstag, 26. März, in Bretzingen (Heilige Messe um 18.30 Uhr).