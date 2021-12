Hardheimer Schüler haben eine musikalische Reise nach Tansania gestartet

Hardheim. An der Grundschule des Walter-Hohmann-Schulverbundesfand in der vergangenen Woche der mittlerweile zur Tradition gewordene Projekttag in Kooperation mit dem DAHW (Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe e.V.) statt.

Gemeinsam tauchten die Kinder der ersten bis vierten Klasse in verschiedenen Workshops in das Leben der Gleichaltrigen aus fernen Ländern ein. Die Mädchen und Jungen erlebten hierbei mit allen Sinnen, welche Spiele die Kinder in Afrika spielen, welche Tradition es mit dem Weihrauch in Äthiopien auf sich hat, oder welche Kleidung und Bemalung in Nepal getragen wird.

Unter dem Motto „Kinderwelten“ beschäftigten sich die Grundschüler mit den Themen Inklusion und Kinderrechte. Dazu erfuhren sie auf einer „musikalischen Reise“ durch Tansania, was die Kinder dort glücklich macht, was sie traurig stimmt oder was sie ändern würden, wenn sie König oder Königin wären.

Sponsorenlauf

Motiviert und gestärkt von dem Projekt, machten sich die Mädchen und Jungen dann am Tag darauf auf den Weg zum Sponsorenlauf „Wandern für die Andern“.

Auf verschiedenen Strecken rund um Hardheim wanderten die Grundschüler, um so Geld für benachteiligte Kinder aus Afrika, Indien und Brasilien zu sammeln.

Dazu suchten sich die Schüler im Familien- und Freundeskreis Sponsoren und wurden von diesen für jeden gewanderten Kilometer mit einem bestimmten Betrag unterstützt.