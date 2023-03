Hardheimer Panzerbataillon 363 unter neuer Führung

Hardheim. Das Panzerbataillon 363 in Hardheim wird ab 1. April der Panzerbrigade 12 mit Sitz im oberpfläzlischen Cham angehören. Dies teilten Generäle sowie "363-Kommandeur" Oberstleutnant Andreas Kirchner, Landrat Dr. Achim Brötel und Hardheims Bürgermeister Stefan Grimm am Dienstagmorgen mit. Bisher war es der Panzergrenadierbrigade 37 "Freistaat Sachsen" unterstellt. "Das ist ein Schritt hin, kriegstauglicher und ,kaltstartfähiger' zu werden", erklärte Brigadegeneral Andreas Kühne, Kommandeur der Panzerbrigade 12 in Cham, den militärischen Hintergrund dieses Wechsels. Für die Soldaten in Hardheim ändert sich erst einmal nichts; für sie ist es eher ein formaler Akt. Die Konzentration in der Carl-Schurz-Kaserne liegt aktuell auf den Vorbereitungen für den Auslandseinsatz in Litauen, der im Juli beginnen soll. "Wir sind im Plan", sagte Hardheims Kommandeuer Oberstleutnant Andreas Kircher zum Stand der Ausbildung für diesen Einsatz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1