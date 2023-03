Hardheimer müssen mehr für Abwasser zahlen

Hardheim. Die Hardheimer müssen in diesem Jahr mehr Gebühren für ihr Abwasser bezahlen. 3,43 Euro pro Kubikmeter legte der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag als Abgabe fest. Zuvor waren es lediglich 2,11 Euro pro Kubikmeter. Diese starke Erhöhung liegt daran, dass sich zwischen 2016 und 2018 eine Kostenüberdeckung von 85643 Euro ergab. Diese Überdeckung wird 2023 vollständig ausgeglichen. Daraus folgt die gute Nachricht: 2024 wird die Schmutzwassergebühr wieder auf 2,49 Euro pro Kubikmeter gesenkt.

