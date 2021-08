Hardheimer Ferienprogramm: Kinder bastelten fleißig Schlüsselanhänger

Hardheim. Schlüsselanhänger sind praktische Alltagshelfer und der Blickfang eines jeden Schlüsselbunds. Das vermittelten Ortrud und Jutta Biller vom Museumsverein Erfatal am Dienstag ihren jungen Gästen im Rahmen des Hardheimer Ferienprogramms.

Gemeinsam wurden im Museum unter Berücksichtigung der Corona-Regeln zahlreiche Schlüsselanhänger hergestellt, was für gute Laune und Spaß sorgte. „Die Hintergründe des Angebots bestanden darin, dass man den Kindern Freude an sinnvoller Beschäftigung schenkt und sie bei der Handarbeit zugleich ihre Fingerfertigkeiten verbessern können“, so Vereinsvorsitzende Ortrud Biller, die sich „sehr zufrieden“ mit dem Zuspruch zeigte und den Kindern ein Lob für ihre rasche Auffassungsgabe aussprach. ad