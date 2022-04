Treffpunkt Erftalhalle: Bürgermeisterkandidat Daniel Weber traf sich mit den FN zum Interview „in einem Markenzeichen Hardheims“. Dort sprach er davon, wie er Hardheim in eine gute Zukunft führen möchte. Vereinsarbeit und die Schulen liegen ihm sehr am Herzen – aber auch neue Baugebiete in den Ortsteilen.

© Maren Greß