Eine Perspektive, die man selten so sieht: die Rückseite des bestehenden Erfaparks, fotografiert vom Steinernen Turm. Die Revitalisierung der Hardheimer Ortsmitte ist in vollem Gange. Der Investor „Schoofs-Immobilien“ hat den Baubeginn für den neuen Rewe-Markt und den neuen Aldi-Markt für 2023 in Aussicht gestellt.

© Michael Fürst