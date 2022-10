Hardheim: Räte uneinig über Weihnachtsbeleuchtung

Hardheim. Energiesparen ist das Gebot der Stunde. So hat der Hardheimer Gemeinderat in seiner Sitzung im September bereits einige Sofortmaßnahmen beschlossen. Noch nicht entschieden hatte man sich damals, ob es in diesem Jahr eine Weihnachtsbeleuchtung geben wird. Rat Manuel Difloé hatte damals dafür plädiert, die Girlanden zwar aufzuhängen, aber nicht einzuschalten.

Das Thema Weihnachtsbeleuchtung war nun auch wieder Gegenstand der Sitzung am Montag in der Aula des Walter-Hohmann-Schulzentrums. Der Beschlussvorschlag der Verwaltung lautete: Der Weihnachtsmarkt soll wie gewohnt stattfinden. Die Weihnachtsbäume sollen aufgestellt und die Lichterketten auch angeschaltet werden. Die beleuchteten Bilder an der Erftalhalle sollen in diesem Jahr wegfallen und auch die Girlanden nicht aufgehängt werden. Insbesondere der letzte Punkt sorgte für Diskussionen.

Wie Hauptamtsleiterin Mareike Brawek ausführte, sei in der Verordnung nicht klar formuliert, ob eine Weihnachtsbeleuchtung erlaubt sei oder nicht. Der Verwaltung liege jedoch eine Einschätzung des Gemeindetags vor, der sich gegen eine Beleuchtung ausspreche.

Dieser Vorschlag fand im Gremium allerdings keine Zustimmung, so dass Bürgermeister Stefan Grimm weitere Varianten vorschlug: Die Girlanden aufhängen und nicht anschalten – auch das wurde abgelehnt. Den Vorschlag, die Weihnachtsbeleuchtung wie immer aufzuhängen und anzuschalten, lehnten die Räte ebenfalls ab.

Kompromiss soll her

Klaus Kreßner schlug vor, die Abstimmung auf die nächste Sitzung in drei Wochen zu vertagen. Das Gemeindeoberhaupt versicherte, dass man sich bis dahin einen Kompromissvorschlag ausdenke. „Man könnte die Girlanden beispielsweise nur für einige Stunden anschalten“, sagte er.

Außerdem informierte Stefan Grimm, dass man drei Varianten der Reduzierung der Straßenbeleuchtung in drei Straßen austesten werde. Welche Straßen das sein werden, wolle man noch festlegen. mg