Hardheim: Patienten brauchen jetzt einen Termin

Der Mangel an niedergelassenen Ärzten im ländlichen Raum ist ein weit verbreitetes Problem – gerade hier in der Region. Das haben auch die Ärzte der chirurgischen Gemeinschaftspraxis in Hardheim zu spüren bekommen. Dr. Herbert Schmid wird zum neuen Jahr in den Ruhestand gehen, die Suche nach einem Nachfolger lief bisher vergeblich, wie Orthopäde und Unfallchirurg Arne Bieling im FN-Gespräch

...